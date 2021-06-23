Кот Ахилл предсказал победу Швеции над Польшей в матче Евро

Эрмитажный кот Ахилл предсказал победу сборной Швеции в матче чемпионата Европы по футболу с командой Польши. Пушистый оракул поел из миски с флагом Швеции в среду в стенах Государственного Эрмитажа

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Матч третьего тура группового этапа между сборными Швеции и Польши пройдет в Петербурге в среду и начнется в 19:00 мск.

Ранее Ахилл правильно предсказал исходы матчей турнира между командами Италии и Турции (3:0), Бельгии и России (3:0), России и Финляндии (1:0), Швеции и Словакии (1:0), Бельгии и Финляндии (2:0). Оракул ошибся только один раз за время чемпионата, предсказав победу команды Польши в матче со сборной Словакии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу словаков.

Ахилл имеет собственный паспорт болельщика (Fan ID) для посещения матчей чемпионата. В фан-зоне у кота есть свой домик, где белоснежный оракул может отдыхать. Футбольные фанаты с удовольствием фотографируются с пушистым болельщиком.

Ахилл выступает оракулом только для игр чемпионата Европы, которые проводятся в Санкт-Петербурге. 2 июля в городе пройдет 1/4 финала чемпионата.

Кот-предсказатель

Белоснежный голубоглазый кот Ахилл из Эрмитажа начал карьеру предсказателя в 2017 году во время Кубка конфедераций. Сотрудники музея выбрали его из всех претендентов за способность к анализу и необычному поведению. К тому же Ахиллу помогает природная глухота - он не поддается стрессу во время публичных мероприятий. Кот верно предсказал результаты трех из четырех игр турнира, которые проходили в Санкт-Петербурге, в том числе матча открытия турнира и финала.