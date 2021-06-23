Кто спасёт Россию? 5 тренеров для нашей национальной команды

Если Стас больше не космос, то кто?

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После неудачи на Евро-2020 болельщики, специалисты и журналисты критикуют прежде всего Станислава Черчесова . Это нормально, ведь старый спортивный закон гласит: побеждает команда, а проигрывает тренер. Даже многие из тех, для кого Черчесов был «просто космос» после домашнего чемпионата мира 2018 года, сегодня разочарованы работой 57-летнего специалиста.

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Если руководство РФС примет решение отправить Черчесова в отставку, то кто спасёт сборную России ? Новый тренер должен будет не только улучшить игру национальной команды в кратчайшие сроки, но и решить задачу в отборочном цикле ЧМ-2022. Напомним, квалификация к чемпионату мира продолжится в сентябре, когда Россия сыграет за неделю три матча с Хорватией (дома), Кипром (в гостях) и Мальтой (дома), а завершится в ноябре. Ошибиться с выбором подходящей для нашей сборной фигуры никак нельзя — это должен быть надёжный вариант. Вот пять тренеров, чьи кандидатуры РФС может рассмотреть:

Курбан Бердыев

По сути, просмотр матчей сборной России всё равно что чтение сказки в детстве. Мы все мечтаем о чуде, понимая, что наша команда на Евро или ЧМ скорее золушка, нежели королева. По уровню мастерства футболистов сборная России, к сожалению, уступает и топам, и тем, кто в первых рядах за ними. Но должен прилететь добрый волшебник и превратить тыкву в «Баварию» Юппа Хайнкеса. Когда же этого не происходит (то есть почти всегда), мы стираем игроков и тренеров в порошок. Кто из российских специалистов ассоциируется с волшебством? Конечно же, Бердыев ! Ведь это его «Рубин» побеждал «Барселону» на «Камп Ноу» и «Атлетико» в Мадриде. И его «Ростов» продрался в Лигу чемпионов, выбив по пути «Аякс» и покусав на групповом этапе «Баварию». Да, футбол Бердыева, мягко говоря, не очень зрелищный. Наверное, мы часто будем доезжать на автобусе до скучных минимальных побед. Зато 68-летний специалист знает, как приручить Его Величество Результат. Бердыев уже два года никого не тренировал, поэтому наверняка голоден до работы.

Сергей Семак

Среди российских тренеров выбор для национальной команды, откровенно говоря, минимальный. Одним, пожалуй, ещё рано возглавлять сборную, а другие уже имеют негативный опыт работы с ней. Как, например, Леонид Слуцкий Юрий Сёмин , которых справедливо относят к сильнейшим нашим специалистам. Кого ещё из успешных в РПЛ наставников не было в сборной? Очевидно, что это Семак

В мае Сергей Богданович стал первым в истории чемпионатов России тренером, выигравшим три золота подряд. Кстати, после Евро-2016 Семак наряду с Черчесовым был кандидатом на пост главного тренера национальной команды. Он говорил, что готов возглавить сборную и не боится давления. Впрочем, захочет ли сейчас 45-летний специалист покидать в «Зенит» , где он побеждает год за годом, — большой вопрос.

Минусом Семака будут называть то, что он недостаточно успешен в Европе. Хотя так не говорили бы, если бы не неудачное стечение обстоятельств в двух матчах на последних минутах последнего тура Лиги чемпионов сезона-2019/2020 (тогда «Зенит» мог выйти из группы в плей-офф со второго места). Тем не менее лучше кандидатов у нас просто нет.

Владимир Петкович

Судя по слухам, представители главного тренера сборной Швейцарии сейчас активно пытаются найти своему клиенту другое место работы. Отсюда и информация о том, что руководство «Зенита» якобы предлагает 57-летнему специалисту возглавить команду. Контракт Петковича действует ещё год, до конца ЧМ-2022, но, похоже, что уроженец Сараево готов принять новый вызов после семи лет работы с национальной командой Швейцарии.

Как клубный тренер Петкович не был особенно успешен. За 14 лет работы выиграл только один трофей — Кубок Италии с «Лацио». Зато сборная Швейцарии под его руководством выглядит очень солидно. Одержала 41 победу в 76 матчах. Выходила в плей-офф и на Евро-2016, и на ЧМ-2018, и теперь на Евро-2020. А в Лиге наций в ноябре 2018-го разгромила дома Бельгию — 5:2. Швейцарцы при Петковиче организованы и здорово умеют контратаковать, а это как раз то, что нужно сборной России. Ещё одно преимущество Владимира — владение русским (он говорит на восьми языках!). Если агенты Петковича так хотят пристроить его в Россию на хорошую зарплату, то РФС стоит поговорить с ними.

Альберт Капельяс

«Это кто ещё такой?» — скорее всего, спросите вы. А это тот самый человек, чьей работой восхищалась вся России в марте этого года. 53-летний испанец — главный тренер молодёжной сборной Дании, которая в решающем матче за выход в плей-офф Евро-2021 вынесла нашу молодёжку со счётом 3:0.

На том турнире датчане вообще произвели сильнейшее впечатление. Стали первыми в группе, победив во всех трёх играх, — Францию (1:0), Исландию (2:0) и Россию. Только в плей-офф уступили по пенальти будущему обладателю золота Евро Германии (после 120 минут игры было 2:2).

Молодёжный Евро доказал, что Капельяс очень умный тренер, который, с одной стороны, умеет подстраиваться под соперника, а с другой — ставит игру в рамках схемы 4-3-3. Он прошёл через «Барселону», и это, несомненно, отразилось на его взглядах на футбол.

К сожалению, наши тренеры боятся ставить игру, упрощают её «под Дзюбу», стремятся свести к минимуму передачи через центр. Поэтому мы давно не наслаждались тем, как сборная России владеет мячом, проводит многоходовые комбинации на скорости. Может, испанец научит наших игроков получать удовольствие от футбола и доставлять удовольствие нам, ведь он сделал это далеко не с топовой по составу датской молодёжкой! Капельяс — вариант недорогой для РФС, так как тренер пока не раскручен.

Гус Хиддинк

На первый взгляд, сумасшедшая идея, но почему бы и нет! Конечно, Хиддинку уже 74 года, однако есть пример Мирчи Луческу , который в 75 прекрасно работает с киевским «Динамо» . Хайнкес в 73 бился за победу в Лиге чемпионов. Или вот Сёмин — ему тоже 74, а разве он отказался бы вернуться в «Локомотив» ? Да и сам Гус по-прежнему в профессии, возглавляет сборную Кюрасао.

Хиддинк — настоящий волшебник, если говорить о том, что касается выступлений сборных в финальных стадиях. С Нидерландами он дошёл до полуфинала ЧМ-1998, с Южной Кореей — до полуфинала ЧМ-2002, Австралию вывел из группы на ЧМ-2006 и даже с Россией добился успеха — полуфинала Евро-2008.