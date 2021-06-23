РФС отказался уволить Черчесова

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«Итоги нашего выступления на Чемпионате Европы по футболу являются неудовлетворительными. Поставленную цель по выходу из группы выполнить не удалось. При этом полагаю, что делать кадровые выводы по горячим следам неверно», — цитируют Дюкова «Известия».

Он также выразил благодарность болельщикам за поддержку, особенно отметив тех, у кого получилось побывать на матче в Копенгагене.

Ранее Черчесов рассказал о причинах поражения сборной России от Дании на чемпионате Европы. Как считает тренер, «план на игру выдерживался, и у команды был ряд хороших моментов», но «результат не получился». Также он сделал отметил, что российскими футболистами были «пропущены две контратаки и они поплатились двумя голами в свои ворота».

Напомним, 21 июня сборная России провалилась в третьем матче группового этапа Евро-2020 в игре с датчанами со счетом 1:4. Команда получила последнее место в группе B и выбыла с Евро-2020.

Матч прошел на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Противокоронавирусные меры не позволили болельщикам из России прилететь в Данию.