РФС отказался уволить Черчесова

«Итоги нашего выступления на Чемпионате Европы по футболу являются неудовлетворительными. Поставленную цель по выходу из группы выполнить не удалось. При этом полагаю, что делать кадровые выводы по горячим следам неверно», — цитируют Дюкова «Известия».
Он также выразил благодарность болельщикам за поддержку, особенно отметив тех, у кого получилось побывать на матче в Копенгагене.
Ранее Черчесов рассказал о причинах поражения сборной России от Дании на чемпионате Европы. Как считает тренер, «план на игру выдерживался, и у команды был ряд хороших моментов», но «результат не получился». Также он сделал отметил, что российскими футболистами были «пропущены две контратаки и они поплатились двумя голами в свои ворота».
Напомним, 21 июня сборная России провалилась в третьем матче группового этапа Евро-2020 в игре с датчанами со счетом 1:4. Команда получила последнее место в группе B и выбыла с Евро-2020.
Матч прошел на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Противокоронавирусные меры не позволили болельщикам из России прилететь в Данию.
У российской команды на 70-й минуте пенальти было реализовано капитаном сборной России Артемом Дзюбой
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