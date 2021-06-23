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Чемпионат Европы по футболу 2020

РФС отказался уволить Черчесова

Мария Иванова
2 часа назад
Результат сборной России по футболу на Евро-2020 -неудовлетворительный, но это не повод делать кадровые выводы, сообщил накануне глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
РФС отказался уволить Черчесова
Фото: ТАССТАСС
«Итоги нашего выступления на Чемпионате Европы по футболу являются неудовлетворительными. Поставленную цель по выходу из группы выполнить не удалось. При этом полагаю, что делать кадровые выводы по горячим следам неверно», — цитируют Дюкова «Известия».
Он также выразил благодарность болельщикам за поддержку, особенно отметив тех, у кого получилось побывать на матче в Копенгагене.
Ранее Черчесов рассказал о причинах поражения сборной России от Дании на чемпионате Европы. Как считает тренер, «план на игру выдерживался, и у команды был ряд хороших моментов», но «результат не получился». Также он сделал отметил, что российскими футболистами были «пропущены две контратаки и они поплатились двумя голами в свои ворота».
Напомним, 21 июня сборная России провалилась в третьем матче группового этапа Евро-2020 в игре с датчанами со счетом 1:4. Команда получила последнее место в группе B и выбыла с Евро-2020.
Матч прошел на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Противокоронавирусные меры не позволили болельщикам из России прилететь в Данию.
Среди победителей хорошие результаты показали форварды Юссуф Поульсен и Миккель Дамсгор, а также защитники Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле.
У российской команды на 70-й минуте пенальти было реализовано капитаном сборной России Артемом Дзюбой.
Евро-2020,Юссуф Поульсен,Артем Дзюба,Андреас Кристенсен,Александр Дюков,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,газета "Известия",
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