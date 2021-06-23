«Лживые, лицемерные чиновники!» Новый скандал на Евро

Немцам не разрешили раскрасить арену в Мюнхене в цвета радуги. В Германии возмущены, в Венгрии довольны.

Фото: ALEXANDRA BEIER/GETTY IMAGES ALEXANDRA BEIER/GETTY IMAGES

УЕФА выступил против того, чтобы перед матчем с Венгрией подсветить «Альянц Арену» радужными цветами. «Учитывая политический контекст этого запроса, УЕФА должен отклонить его», – гласит заявление организации.

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Лорд-мэр Мюнхена Дитер Райтер остался разочарован решением Европейского союза , а также тем фактом, что федерация футбола Германии не смогла (или не захотела) как-то на него повлиять: «Мне стыдно, что УЕФА запрещает нам здесь, в Мюнхене, проявить знак космополитизма, терпимости, уважения и солидарности, чтобы поддержать множество людей из ЛГБТ-сообщества. Я также очень разочарован тем, что DFB, несмотря на подавляющее политическое одобрение и в Баварии, и во всей Федеративной Республике Германия, не стала участвовать и пытаться как-то повлиять на решение».

Но выход всё же нашли: радужными цветами подсветят и украсят ратушу, располагающуюся недалеко от стадиона, а болельщикам перед матчем раздадут более 10 000 радужных флагов. Кроме этого, 46 других стадионов по всей стране всё же разукрасят в соответствующие цвета. «И в конце концов любовь побеждает! – пишет Bild. – Запрет УЕФА на освещение стадиона в Мюнхене во время игры с Венгрией вызвал бурю протестов, но потом его сменила волна солидарности. 46:1 в пользу радуги!»

Зачем это нужно именно на матче с Венгрией?

15 июня венгерский парламент принял закон о запрете гей-пропаганды, который ограничивает права несовершеннолетней молодёжи в получении информации о гомосексуализме и смене пола. Документ направлен против любых проектов и рекламных кампаний, раскрывающих тему солидарности с ЛГБТ-сообществом, а также на запрет учителям говорить в школе, что «гомосексуальность – это нормальная форма сексуального поведения». Законопроект был лоббирован премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном . Он, кстати, выступал и против акции в поддержку BLM: говорил, что венгры преклоняют колено только в трёх случаях – перед богом, страной и любимой, когда делают ей предложение.

Закон не оценили страны Евросоюза – Венгрии уже прилетела угроза о сокращении выплат за проекты от комиссара ЕС по вопросам равенства Элена Далли, а 14 европейских правительств, включая Францию, Германию, Испанию и Италию, осудили законопроект как «вопиющую форму дискриминации по признаку сексуальной ориентации, гендерной идентичности и самовыражения».

«УЕФА много говорит о толерантности и открытости миру, но, когда доходит до дела, ассоциация думает не о ценностях, а о бизнесе, – пишет Bild. – Возникает вопрос: что это за лицемерная организация, которая два года назад «твитила» радужный флаг и «гордилась» тем, что чемпионат Европы станет турниром «для всех»? Что за лживые чиновники УЕФА, которые сейчас утверждают, что все стадионы должны светиться одним цветом, но показывают на рекламных щитах цвета «Газпрома» из России, где ущемляют геев? Вопрос, можно ли освещать стадион в Мюнхене радужными флагами, больше не является исключительно вопросом политики Орбана. Речь идет о том, осмелимся ли мы действительно отстаивать наши ценности, такие, как терпимость и космополитизм. Поэтому Мюнхен должен проигнорировать запрет УЕФА и сделать то, что должен: окрасить стадион в цвета радуги!»

Что говорят в Венгрии? Почему такой закон был принят?

После отказа УЕФА разрешить радужную подсветку в Мюнхене министр иностранных дел Питер Сийярто сказал: «Слава богу, среди европейских футбольных руководителей возобладал здравый смысл».

Правительство Виктора Орбана настаивает на том, что закон направлен исключительно на защиту детей. «Либеральные катки снова действуют против Венгрии», – сказал премьер.