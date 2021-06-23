«Лживые, лицемерные чиновники!» Новый скандал на Евро

«УЕФА много говорит о толерантности и открытости миру, но, когда доходит до дела, ассоциация думает не о ценностях, а о бизнесе, – пишет Bild. – Возникает вопрос: что это за лицемерная организация, которая два года назад «твитила» радужный флаг и «гордилась» тем, что чемпионат Европы станет турниром «для всех»? Что за лживые чиновники УЕФА, которые сейчас утверждают, что все стадионы должны светиться одним цветом, но показывают на рекламных щитах цвета «Газпрома»
из России, где ущемляют геев? Вопрос, можно ли освещать стадион в Мюнхене радужными флагами, больше не является исключительно вопросом политики Орбана. Речь идет о том, осмелимся ли мы действительно отстаивать наши ценности, такие, как терпимость и космополитизм. Поэтому Мюнхен должен проигнорировать запрет УЕФА и сделать то, что должен: окрасить стадион в цвета радуги!»