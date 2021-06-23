В России провале на Евро-2020 обвинили легионеров

А пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
заявил, что «мы все любим нашу сборную в любом случае». Если судить по этим высказываниям, запроса сверху на смену главного тренера сборной Станислава Черчесова
пока нет. Об этом же недавно сообщили и в РФС
. При этом там напрямую не опровергли распространяемые Telegram-каналами данные о том, что господину Черчесову предложили оставить свою должность, а просто не стали комментировать этот вопрос и сообщили, что на заседании исполкома организации будет прослушан отчет Черчесова и оценена работа тренерского штаба сборной, сообщает Коммерсантъ.