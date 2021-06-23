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Чемпионат Европы по футболу 2020

В России провале на Евро-2020 обвинили легионеров

Мария Иванова
1 час назад
Проигрыш сборной России на чемпионате Европы по футболу вызвал вполне ожидаемую реакцию у российских властей. Так, глава Совфеда Валентина Матвиенко считает, что теперь следует сосредоточить внимание не на закупке легионеров, а на развитии детского и даже семейного футбола. Министр спорта РФ Олег Матыцин, который тоже признал выступление российской команды неудачным, конкретных мер, нацеленных на решение проблемы, не обозначил, отметив, что первым делом следует хорошо проанализировать ситуацию.
В России провале на Евро-2020 обвинили легионеров
Фото: ТАССТАСС
А пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что «мы все любим нашу сборную в любом случае». Если судить по этим высказываниям, запроса сверху на смену главного тренера сборной Станислава Черчесова пока нет. Об этом же недавно сообщили и в РФС. При этом там напрямую не опровергли распространяемые Telegram-каналами данные о том, что господину Черчесову предложили оставить свою должность, а просто не стали комментировать этот вопрос и сообщили, что на заседании исполкома организации будет прослушан отчет Черчесова и оценена работа тренерского штаба сборной, сообщает Коммерсантъ.
https://www.kommersant.ru/doc/4868493?
При этом глава минспорта РФ Олег Матыцин, в свою очередь, сделал заявление, что «победа на чемпионате у финнов при двух больших поражениях — от бельгийцев и датчан — стало неутешительным результатом игры российских футболистов». Хотя в настоящее время руководитель спортивного ведомства не стал говорить о конкретных мерах, как выйти из кризисной ситуации.
Евро-2020,Олег Матыцин,Валентина Матвиенко,Дмитрий Песков,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,Совет Федерации,Газета "Коммерсантъ",
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