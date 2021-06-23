В России провале на Евро-2020 обвинили легионеров

При этом глава минспорта РФ Олег Матыцин, в свою очередь, сделал заявление, что «победа на чемпионате у финнов при двух больших поражениях — от бельгийцев и датчан — стало неутешительным результатом игры российских футболистов». Хотя в настоящее время руководитель спортивного ведомства не стал говорить о конкретных мерах, как выйти из кризисной ситуации.