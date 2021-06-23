«Нам нужно понимать, а кто тогда придет вместо него. Могу высказать свое субъективное мнение. Черчесов знает эту команду, знает те рычаги, на которые можно давить, понимает свои ошибки. Пока я не вижу ему альтернативы. Если только Курбан Бердыев. Возможно, он сможет привнести что-то новое. Других кандидатур я не вижу», — сказал Точилин в интервью «Известиям».
«А где гарантия, что у него получится? Согласитесь, мы это уже проходили. Только Гус Хиддинк на каком-это этапе добился определенных успехов. Но в целом это, в принципе, риск. Да и с финансовой точки зрения довольно затратно», — сказал специалист.