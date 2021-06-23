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Чемпионат Европы по футболу 2020

Экс-футболист сборной России считает, что только Бердыев сможет заменить Черчесова

Газета.Ru
3 часа назад
Бывший защитник московского «Динамо» и сборной России Александр Точилин поделился мнением о возможной смене главного тренера национальной команды.
«Нам нужно понимать, а кто тогда придет вместо него. Могу высказать свое субъективное мнение. Черчесов знает эту команду, знает те рычаги, на которые можно давить, понимает свои ошибки. Пока я не вижу ему альтернативы. Если только Курбан Бердыев. Возможно, он сможет привнести что-то новое. Других кандидатур я не вижу», — сказал Точилин в интервью «Известиям».
Также экс-футболист «Динамо» высказался по поводу кандидатуры иностранных специалистов на пост главного тренера сборной России.
«А где гарантия, что у него получится? Согласитесь, мы это уже проходили. Только Гус Хиддинк на каком-это этапе добился определенных успехов. Но в целом это, в принципе, риск. Да и с финансовой точки зрения довольно затратно», — сказал специалист.
Сборная России не смогла выти из группы B на чемпионате Европы — 2020, забив всего два мяча за три игры. Подопечные Станислава Черчесова проиграли в стартовом матче бельгийцам (0:3), обыграли финнов (1:0) и потерпели поражение в заключительном матче группового этапа от сборной Дании (1:4).
Ранее Ирина Роднина заявила, что считает сомнительным награждение Черчесова орденом Александра Невского.
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