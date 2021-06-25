Виноват не только Черчесов. Как рулил серый кардинал нашего футбола

Сборная России провалилась на Евро. Все пики и копья полетели в Станислава Черчесова. Полетели заслуженно, хотя и не все считают Черчесова главным виновником неудачи. Ответственность за результат с главным должен разделить его штаб. А также ещё один человек – Андрей Лексаков. Очень немногие знали, что Лексаков по сути был членом тренерской команды – просто он не попадал в кадр телевизионной трансляции.