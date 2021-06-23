Вряд ли к ЧМ-2022 сохранится нынешняя тройка вратарей. Антон Шунин
после «трёшки» от Бельгии, кажется, утратил доверие тренера. Его выбор изначально многим казался странным, и в важный момент он не выручил команду. Черчесов тонко чувствует такие ситуации. Показателен кейс Гильерме, который после четырёх пропущенных мячей от Сербии в сборную больше не вызывался. Вероятно, закрыта теперь дорога в команду Шунину. Если всё будет нормально, следующим первый номером сборной России на долгие годы видится Матвей Сафонов
. Юрий Дюпин
, кстати, может остаться. Он не косячил и вполне готов к статусу вечно второго или третьего. Будет передавать опыт или что там ещё делают игроки, которые изначально не имеют шансов на стартовый состав. После Шунина образуется слот под ещё одного кипера. Лунёв, Лантратов? Оборона в Катаре тоже наверняка изменится. После игры с Бельгии в сборной вряд ли останется Андрей Семёнов
. Только если сломаются вообще все. Скорее всего, это был последний крупный турнир для 32-летнего защитника. Хоть Черчесов до конца и не определился, как лучше – с термя или двумя игроками обороны в центре, но в ближайшей перспективе места забронированы Джикией, Кудряшовым и Дивеевым. А где-то рядом уже маячит Евгеньев. Отличие двух последних от Семёнова – реальный потенциал для роста. Защитник «Ахмата» определённо упёрся в потолок развития. А молодых ещё можно чему-то обучить. Не думаю, что после Евро-2020 закончит Кудряшов. Ощущение, что с годами он чувствует себя только лучше. Востребован в Турции, всегда готов помочь России. Фёдору уже 34, но за полтора года вряд ли он станет слабее. И, конечно, это был последний крупный турнир для Юрия Жиркова
. Защитник с высокой степенью вероятности не останется в «Зените»
, а если и задержится, то с постепенным переходом на тренерскую работу. Пройти ещё один цикл со сборной он вряд ли сможет.