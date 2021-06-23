А вот все три нападающих в нынешнем составе могут выступить в Катаре. Дзюбе будет 34 и наверняка ЧМ-2022 его последняя глобальная цель. Соболев и Заболотный – ещё моложе. И тоже поборются за место в заявке. Хотя к тому моменту должны раскрыться динамовцы Тюкавин и Захарян, так что всем трём нападающим стоит напрячься.