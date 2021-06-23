Олимпийская чемпионка возмутилась зарплатами сборной России

Олимпийская чемпионка 2016 года по гандболу Владлена Бобровникова призналась, что за всю жизнь не заработает столько, сколько футболист Роман Зобнин зарабатывает за месяц.

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Спортсменка, которая сейчас готовится к выступлению на Олимпийских играх в Токио, рассказала, что присоединилась к дискуссии о зарплатах футболистов во время сборов.

По ее словам, участники российской олимпийской сборной «были в шоке от сумм, получаемых футболистами».

«Чтобы вы понимали, футболист Зобнин получает 26 миллионов рублей в месяц! Я в жизни столько не заработаю за всю свою жизнь (тавтология сюда прямо просится), сколько человек за месяц», - возмутилась Бобровникова в сторис Instagram.

По ее словам, в России множество спортсменов высочайшего уровня, заслуженных мастеров спорта, которые никогда не увидят таких зарплат, которые Зобнин получает в «Спартаке»

33-летняя Владлена Бобровникова – гандболистка клуба «Ростов-Дон» и сборной России . Она является пятикратной чемпионкой России, семикратной обладательницей Кубка России. В сборной Бобровникова завоевала золото Олимпиады-2016 и бронзу чемпионата мира 2019 года.

Роман Зобнин – полузащитник московского ФК «Спартак» и сборной России. Второй гол в ворота сборной России на чемпионате Европы в матче с Данией был забил после грубой ошибки Зобнина.