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Чемпионат Европы по футболу 2020

Олимпийская чемпионка возмутилась зарплатами сборной России

Вероника Полынина
1 час назад
Олимпийская чемпионка 2016 года по гандболу Владлена Бобровникова призналась, что за всю жизнь не заработает столько, сколько футболист Роман Зобнин зарабатывает за месяц.
Олимпийская чемпионка возмутилась зарплатами сборной России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Спортсменка, которая сейчас готовится к выступлению на Олимпийских играх в Токио, рассказала, что присоединилась к дискуссии о зарплатах футболистов во время сборов.
По ее словам, участники российской олимпийской сборной «были в шоке от сумм, получаемых футболистами».
«Чтобы вы понимали, футболист Зобнин получает 26 миллионов рублей в месяц! Я в жизни столько не заработаю за всю свою жизнь (тавтология сюда прямо просится), сколько человек за месяц», - возмутилась Бобровникова в сторис Instagram.
По ее словам, в России множество спортсменов высочайшего уровня, заслуженных мастеров спорта, которые никогда не увидят таких зарплат, которые Зобнин получает в «Спартаке».
33-летняя Владлена Бобровникова – гандболистка клуба «Ростов-Дон» и сборной России. Она является пятикратной чемпионкой России, семикратной обладательницей Кубка России. В сборной Бобровникова завоевала золото Олимпиады-2016 и бронзу чемпионата мира 2019 года.
Роман Зобнин – полузащитник московского ФК «Спартак» и сборной России. Второй гол в ворота сборной России на чемпионате Европы в матче с Данией был забил после грубой ошибки Зобнина.
Ранее в СМИ просочилась информация, что Зобнин зарабатывает в «Спартаке» порядка 3,5 млн евро в год.
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