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Чемпионат Европы по футболу 2020

Сборная Украины вышла в 1/8 финала чемпионата Европы с третьего места

Чемпионат.comиещё 7
39 минут назад
Сборная Украины, расположившаяся на третьем месте группы С с 3 очками в активе, вышла в плей-офф чемпионата Европы-2020.
Сборная Украины вышла в 1/8 финала чемпионата Европы
Фото: ROBERT GHEMENT — POOL/GETTY IMAGESROBERT GHEMENT — POOL/GETTY IMAGES
В группе E сборная Испании разгромила сборную Словакии (5:0), поэтому словаки имеют разницу забитых и пропущенных мячей хуже, чем украинцы (-5 против -1). Более того, в этой же группе E полякам не удалось обыграть Швецию (3:2). Благодаря таким раскладам, сборная Украины пробилась в 1/8 финала Евро-2020 с третьего места.
Напомним, в 1/8 финала Евро-2020 проходят четыре лучшие команды с третьих позиций. С третьего места наряду с Украиной в плей-офф чемпионата уже прошли Швейцария (группа А, 4 очка) и Чехия (группа F, 4 очка).
Ожидаются последние матчи группового этапа Евро-2020. Сегодня, 23 июня, пройдут две встречи: Германия — Венгрия и Португалия — Франция.
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