Сборная Украины вышла в 1/8 финала чемпионата Европы

Сборная Украины, расположившаяся на третьем месте группы С с 3 очками в активе, вышла в плей-офф чемпионата Европы-2020.

Фото: ROBERT GHEMENT — POOL/GETTY IMAGES ROBERT GHEMENT — POOL/GETTY IMAGES

В группе E сборная Испании разгромила сборную Словакии (5:0), поэтому словаки имеют разницу забитых и пропущенных мячей хуже, чем украинцы (-5 против -1). Более того, в этой же группе E полякам не удалось обыграть Швецию (3:2). Благодаря таким раскладам, сборная Украины пробилась в 1/8 финала Евро-2020 с третьего места.

Напомним, в 1/8 финала Евро-2020 проходят четыре лучшие команды с третьих позиций. С третьего места наряду с Украиной в плей-офф чемпионата уже прошли Швейцария (группа А, 4 очка) и Чехия (группа F, 4 очка).