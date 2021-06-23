Сборная Польши проиграла шведам на Евро

Сборная Швеции со счетом 3:2 обыграла команду Польши в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы и вышла в плей-офф турнира с первого места в квартете Е. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Фото: © EPA-EFE/Anatoly Maltsev © EPA-EFE/Anatoly Maltsev

Дублем в составе победителей отметился Эмиль Форсберг (2-я, 59-я минуты), еще один гол забил Виктор Классон (90+4), у поляков отличился Роберт Левандовский (61, 84). Форсберг и Левандовский забили по три гола на турнире и делят первое место в списке бомбардиров с португальцем Криштиану Роналду , чехом Патриком Шиком и нидерландцем Джорджиньо Вейналдумом. Шведы одержали 10 побед в последних 12 матчах против поляков. В последний раз сборная Польши обыгрывала команду Швеции в августе 1991 года (2:0).

Видео дня

Стадион в Санкт-Петербурге вмещает 68 134 человека. Проходящие в городе матчи чемпионата Европы могут посещать не более 34 067 зрителей. Встреча между сборными Швеции и Польши должна была пройти в Дублине, но была перенесены в Петербург из-за эпидемиологической ситуации.

Турнирное положение

Шведы являются бронзовыми призерами домашнего Евро 1992 года. Сборная Польши в четвертый раз выступает на чемпионате Европы, лучшим результатом поляков является выход в четвертьфинал прошлого турнира.

По итогам трех встреч сборная Швеции набрала 7 очков и заняла первое место в группе E. Поляки финишировали на последнем, четвертом месте, набрав 1 очко. В 1/8 финала шведы 29 июня в Глазго сыграют с командой, занявшей третье место в группе B, C или D.