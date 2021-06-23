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Чемпионат Европы по футболу 2020

"В России спорт умер": В сети позавидовали выходу Украины в плей-офф

Вероника Полынина
2 часа назад
Россияне порадовались выходу сборной Украины в плей-офф чемпионата Европы по футболу.
"В России спорт умер": В сети позавидовали выходу Украины в плей-офф
Фото: ReutersReuters
«Будет за кого поболеть», «Сборную Украины следует поздравить. Они показали характер и были гораздо более убедительнее, чем пенсионеры Черчесова», «Я рад за них. Как бы то ни было, к ним отношусь, как к своим. Болеть буду и радоваться с ними», «Поздравляю украинцев! Спасибо, братья! Мы за вас болеем!», «Молодцы, украинцы, от души поздравляю», - написали читатели «Рамблера», комментируя новость о выходе Украины в плей-офф.
Успехи украинской сборной стали очередным поводом вспомнить о неудачах российских футболистов.
«На России спорт умер совсем, грусть печаль», «Сборная России по футболу – смех и радость мы приносим людям!», «Ну нашим футболерам все равно можно будет подарить по новому авто. Ведь они достойны и могли выиграть. Чисто теоретически», - посетовали пользователи.
Сборная Украины по футболу попала в число команд, которые примут участие в 1/8 финала чемпионата Европы-2020. По окончанию матчей среды выяснилось, что Украина попадает в четверку лучших сборных из тех, кто стал третьим в своей группе. Сборная Украины стала третьей в группе С, где набрала 3 очка. С третьего места вместе с Украиной в плей-офф чемпионата уже прошли Швейцария (группа А, 4 очка) и Чехия (группа F, 4 очка).
Евро-2020,Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,
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