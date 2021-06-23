"В России спорт умер": В сети позавидовали выходу Украины в плей-офф

«Будет за кого поболеть», «Сборную Украины следует поздравить. Они показали характер и были гораздо более убедительнее, чем пенсионеры Черчесова», «Я рад за них. Как бы то ни было, к ним отношусь, как к своим. Болеть буду и радоваться с ними», «Поздравляю украинцев! Спасибо, братья! Мы за вас болеем!», «Молодцы, украинцы, от души поздравляю», - написали читатели «Рамблера», комментируя новость о выходе Украины в плей-офф.
«На России спорт умер совсем, грусть печаль», «Сборная России по футболу – смех и радость мы приносим людям!», «Ну нашим футболерам все равно можно будет подарить по новому авто. Ведь они достойны и могли выиграть. Чисто теоретически», - посетовали пользователи.