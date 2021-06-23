"В России спорт умер": В сети позавидовали выходу Украины в плей-офф

Сборная Украины по футболу попала в число команд, которые примут участие в 1/8 финала чемпионата Европы-2020. По окончанию матчей среды выяснилось, что Украина попадает в четверку лучших сборных из тех, кто стал третьим в своей группе. Сборная Украины стала третьей в группе С, где набрала 3 очка. С третьего места вместе с Украиной в плей-офф чемпионата уже прошли Швейцария (группа А, 4 очка) и Чехия (группа F, 4 очка).