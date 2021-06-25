Ольга Бузова опоздала на прямой эфир, из-за чего каналу пришлось менять планы, отказалась работать с гримерами «Матч ТВ», заявила до съемок, что «хоть кто-то посмотрит этот канал» только благодаря ей, а после конфликта с Дмитрием Губерниевым продолжила плакать в гримерке и нецензурно выражаться. Этими подробностями поделился ведущий телеканала Илья Трифанов , который находился с певицей в студии во время скандального эфира.

Скандал в прямом эфире "Матч ТВ" с участием Ольги Бузовой отгремел в середине июня, однако только сейчас стали известны подробности того, что происходило в студии, когда камеры были выключены, а также во время перерывов на рекламу. Ведущий передачи Илья Трифанов, который находился в студии вместе с артисткой (напомним, Дмитрий Губерниев и Владимир Быстров подключились по видеосвязи), рассказал историю инцидента со своей точки зрения.

"Я вообще планировал пообщаться с Ольгой на лайте. Даже не мониторил ее Instagram. Он у нее закрытый, поэтому чтобы что-то там посмотреть, пришлось бы подписаться и зашквариться полностью, ха-ха", - заявил журналист в интервью Sport24.

После этого он быстро добавил, что лишь пошутил, и подчеркнул, что относится к Бузовой исключительно положительно. Правда, в рассказе о поведении артистки в студии он все же выделил больше негативного.

Так, Трифанова смутил откровенный наряд певицы - она вышла в прозрачной гипюровой кофте, а сверху надела пиджак. Однако ведущий заявил, что во время нанесения грима успел заметить соски, и отметил, что "воспитание не позволило" ему наблюдать за этим.

Также журналист подчеркнул, что артистку гримировали ее собственные стилисты (видимо, они лучше знали, как нужно работать с внешностью певицы), но для этого "выгнали из комнаты гримеров "Матч ТВ". Наконец, Трифанов заявил, что Бузова еще до эфира сообщила: "Меня позвали, чтобы хоть кто-то посмотрел ваш канал".

Рассказывая непосредственно об эфире, Трифанов отметил, что поп-дива опоздала на пять минут, из-за чего команде "Матч ТВ" пришлось пустить сначала сюжет.

"И все это время я говорил, что вот-вот появится Ольга Бузова, хотя на самом деле не знал, появится она или уже что-то случилось", - посетовал ведущий.

Свою шутку в самом начале эфира о том, что Бузова якобы не знает, что такое МХАТ, Трифанов объяснил цитированием "Камеди Клаб": "Это же из миниатюры Гарика Харламова Тимура Батрутдинова . Она была еще в старом "Камеди". Ну вот и у меня вырвалось. У меня не было желания Ольгу как-то подколоть".

Напомним, в тот момент Бузова произносила мотивационную речь, обращаясь к сборной России . - Ребята, вас любит вся страна. Просто не бойтесь. Как я. Знаете, я пою, как будто никто не слышит. Танцую, будто никто не смотрит. Люблю, как будто меня не предавали. Ребята, мы вас любим - Ольга, смотрите, первый матч России на Евро был 12 июня. Мы играли с Бельгией - перебил ее Трифанов.

В тот вечер Бузова играла в спектакле "Чудесный грузин" о молодости Иосифа Сталина во МХАТ имени Горького. А значит, посмотреть матч Россия - Бельгия она не могла. Поняв, к чему клонит Трифанов, артистка сыграла на опережение и сказала:

- 12-го числа вечером Ольга Бузова была на сцене МХАТа.

- МХАТ - если вам знакомо это слово, - вставил ведущий.

Выглядело это грубовато, и едва ли кто-то из телезрителей вспомнил в этот момент "Камеди Клаб", но Бузова быстро перевела эту шпильку в другое русло, указав в камеру и повторив: "Если вам знакомо это слово", как будто Трифанов обращался к телезрителям, а не к ней.

Возвращаясь к описанию эфира: ведущий раскрыл, что еще до включения из Санкт-Петербурга Бузова рассказала ему, что Губерниев уже три года пишет ей неприятные комментарии. Судя по всему, певица ожидала продолжения ироничных шуток над ее личностью и познаниями в футболе и заранее готовилась дать отпор. Во время эфира она действительно пыталась отвечать Губерниеву дерзко и с самоиронией (правда, в итоге все равно уступила).

"Я очень испугался на рекламе — между началом эфира и выходом Губерниева. Потому что Ольга перед включением Димы сказала, что он ее люто хейтит последние три года в комментах, - признался Трифанов. - Она на рекламе говорит: "Сейчас он будет передо мной извиняться". Тут я понимаю, что будет шоу. Я, с одной стороны обрадовался, что будет какой-то экшн, но, с другой стороны, сел на измену, потому что не знал, какой будет реакция. Я еще не знал, кто в студии с Губером. Если б там был Георгий Черданцев , например, или Андрей Аршавин , оно могло куда угодно уйти. Аршавин за словом в карман не полезет. Его чувство юмора не уступает чувству юмора Губерниева. Причем я понимал: если у Димы возникает в голове план деклассировать человека, то он его реализует максимально изощренно".

В итоге так и получилось. Однако Трифанов заверил, что Губерниев не планировал вести себя так с Бузовой изначально. Ведущий предположил, что его коллегу вывели из себя заявления артистки о том, что он якобы является ее фанатом и должен извиниться за свои негативные комментарии. При этом эмоциональная реакция Бузовой, которая разрыдалась после вопроса "Вы перестали пить коньяк по утрам или нет?", очень удивила Трифанова.

"Я понимал, что Дима ставит Бузову в ловушку, но думал, что она из нее выберется. Сколько лет она провела на этом лобном месте?!" - заявил ведущий, намекнув на работу певицы в проекте "Дом-2".

Впрочем, если учесть все, что происходило в студии до этого, можно было предположить, что артистка скоро сорвется. Во-первых, сам Трифанов неоднократно подтрунивал над ней во время эфира.

- Жизнь одна: кайфуйте и ничего не бойтесь, - говорила Бузова.

- Я эту фразу уже много где видел с буквой "с" в скобочках, - отвечал Трифанов, а затем быстро добавлял: - Это ваша цитата.

Во-вторых, большую роль сыграло вмешательство Губерниева. Напомним, он начал беседу с певицей со знаменитого уже вопроса про "футбол Эфроса" (театрального режиссера), пытаясь уличить Бузову в незнании футбола и театра. Девушка волновалась, путалась в словах, но пыталась дерзко отвечать (просила Губерниева не "щеголять знаниями"). Он же продолжал требовать ответа и постоянно говорил одновременно с ней, не желая уступать в споре.

- Ведущий задает вопрос и не дает ответить, - пожаловалась тогда Бузова Трифанову.

- Я смотрел одну программу на заре вашей карьеры, там тоже все друг друга перебивают, - заявил в ответ ведущий, вновь намекнув на "Дом-2".

- Я никогда не перебиваю. Я хоть раз вас перебила? - парировала артистка.

- Меня нет. Я молчал просто.

- Ты просто не давала ему сказать слово! - подключился Быстров.

Артистка в расстроенных чувствах пошла навстречу экрану, на котором показывали ее оппонента, но Трифанов быстро вернул ее на место: "Здесь свет, камера сюда смотрит", и заявил Губерниеву, что "она хотела пройти сквозь экран".

- Оля, мы в Питере, Оля, - поддержал его шутку Быстров.

И после всего этого прозвучал тот самый вопрос про коньяк от Губерниева. Уже порядком доведенная Бузова повернулась в сторону Трифанова и всхлипнула. Тот же начал смеяться над шуткой коллеги. В интервью ведущий объяснил свою реакцию тем, что думал, что девушке тоже весело, а ее дрожащий голос и трясущиеся плечи свидетельствуют о смехе.

"Она была ко мне спиной. Я видел, что она идет к телику, и тело немного потрясывается. Я думал, она ржет, я от смеха вообще на стол лег. Я беру ее за руку, возвращаю на свет. Но она по-прежнему спиной ко мне. Только когда я вернулся на свое место, Губер еще раз повторил вопрос, и звучит ее истеричное: "Коньяк". И все блин, понял, что беда.

Начинаю ее успокаивать, что это классика, что Дима всегда цитирует какие-то незнакомые произведения. Губерниев может быть жестким, если ты его подвел, но в случае с Олей это была просто милая шутка. Не прозвучало ни одного оскорбления, ни одной фразы, что она не актриса", - отметил Трифанов.

Также ведущий рассказал, что после окончания эфира Бузова в нецензурных выражениях возмущалась поведением Губерниева:

"Я пришел в гримерку, она там опять плачет: "Какого хрена он меня оскорблял прямо в эфире? Я бесплатно к вам, а вы меня тут так "

Трифанов признался, что ему действительно стало неловко при мысли о том, что они - трое мужчин - довели девушку до слез, и похвалил Бузову за профессионализм. При этом ведущий посетовал на множество негативных сообщений в соцсетях, в которых люди спрашивали, почему он не оказал артистке поддержку.