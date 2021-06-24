Учись, Россия! Венгры показали, как нужно играть с топ-сборными на Евро

Попали в группу с чемпионами мира и Европы, а для выхода в плей-офф не хватило совсем чуть-чуть.

В последнем туре группы F в Мюнхене встречались сборные Германии и Венгрии. Многие предрекали хозяевам уверенную победу, но венгры чуть не сотворили настоящую сенсацию на Евро-2020. А ведь несколько дней назад они не проиграли чемпионам мира.

Достойный матч Венгрии, которая могла оставить немцев без плей-офф

Германия с первых минут начала доминировать, но умудрилась пропустить быстрый гол. На 11-й минуте нападающий Салаи освободился от Хуммельса и Гинтера и нанёс классный удар головой. Немецкий вратарь не помог команде, а Венгрия неожиданно вышла вперёд — 0:1.

Хозяева сразу же побежали в атаку, и Хуммельс сотряс перекладину ворот Гулачи. К середине первого тайма в Мюнхене начался сильный ливень, который внёс коррективы в игру команд. Немцы владели мячом, но создать что-то опасное у них не получалось. Хаверц дважды бил по воротам, но в обоих случаях послал мяч мимо цели. На перерыв Венгрия ушла, ведя в счёте, но сильно уступая по владению мячом: 27% на 73%.

Во втором тайме ливень прекратился, но игра сборной Германии лучше не стала. Венгры грамотно и дисциплинированно играли в обороне, не давая немцам создавать опасные моменты. И всё же забить Германии помогла ошибка голкипера Гулачи. Он неудачно вышел из вратарской и не попал кулаком по мячу, который Хуммельс направил в сторону ворот. Хаверцу осталось только пробить с метра, что он и сделал — 1:1.

Но уже в ответной атаке Венгрия воспользовалась провалом в обороне немецкой сборной и вновь вышла вперёд. На этот раз Шафер вышел один на один с Нойером и проткнул мяч головой мимо голкипера «Баварии» — 1:2.

Немцы вновь побежали отыгрываться, а Кроос имел сумасшедший момент, чтобы сравнять счёт. Но после стенки с Госенсом немецкий полузащитник послал мяч рядом со штангой. А вот в следующей атаке Германии удалось уйти от поражения. Горецка, оказавшись в штрафной, нанёс мощный удар — 2:2.