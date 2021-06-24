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Чемпионат Европы по футболу 2020

В Крыму заявили о готовности принять матч между сборными Украины и России

Газета.Ruиещё 7
3 часа назад
Глава Крымского футбольного союза Юрий Ветоха заявил, что регион готов принять товарищеский матч между сборными России и Украины.
В Крыму готовы принять матч сборных Украины и России
Фото: Газета.ruГазета.ru
24 июня депутат Госдумы Дмитрий Свищев предложил провести контрольную встречу между национальными командами двух стран.
«Крым готов принять матч России и Украины. Инфраструктура позволит организовать эту встречу. На данный момент игра может пройти на стадионе в Севастополе на 5,5 тыс.», — цитирует Ветоху Sport24.
Президент КФС отметил, что есть россияне, которые поддерживают сборную Украины, точно так же, как украинцы — сборную России.
Также функционер заявил, что футбол всегда сближает народы.
На чемпионате Европы — 2020, который в настоящее время проходит в 11 городах континента, сборная России заняла четвертое место в группе B и вылетела с турнира. Команда Украины стала третьей в квартете C и стала одной из четырех команд, которым удалось с третьей строчки пробиться в плей-офф Евро--2020.
Ранее Свищев заявил, что не видит препятствий для проведения товарищеского матча.
Евро-2020,Футбол,Юрий Ветоха,Дмитрий Свищев,СБОРНАЯ РОССИИ,Госдума,
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