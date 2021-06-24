В Крыму готовы принять матч сборных Украины и России

Президент КФС отметил, что есть россияне, которые поддерживают сборную Украины, точно так же, как украинцы — сборную России.

На чемпионате Европы — 2020, который в настоящее время проходит в 11 городах континента, сборная России заняла четвертое место в группе B и вылетела с турнира. Команда Украины стала третьей в квартете C и стала одной из четырех команд, которым удалось с третьей строчки пробиться в плей-офф Евро--2020.