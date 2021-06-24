Определились все пары плей-офф Евро: итоги группового этапа

На чемпионате Европы определились все пары 1/8 финала. Италия сыграет с Австрией, Бельгия встретится с Португалией, Франция сразится с Швейцарией, Хорватия будет противостоять Испании. В нижней части сетки Швеция сыграет с Украиной, Англия зарубится с Германией, Нидерланды встретятся с Чехией, а Уэльс померяется силами с Данией.

Расклады

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Группа F оставалась последней на доигравшей свой турнир на чемпионате Европы. И после параллельных матчей Германии с Венгрией в Мюнхене и Португалии с Францией в Будапеште окончательно должно было стать понятно, кто же из третьих команд квартетов выйдет в плей-офф, а также определялась вся кубковая сетка.

При этом все прикидывали, в каком порядке из группы выйдут Франция, Германия и Португалия, списывая со счетов венгерскую сборную, державшуюся в первом туру против португальцев (0:3) до 86-й минуты, а с Францией вообще сыгравшую вничью (1:1).

Затаив дыхание смотрели за этими матчами и финны, которые могли попасть в 1/8 финала, если Португалия уступила бы Франции с разницей в четыре мяча, а венгры не обыграли бы немцев.

При этом в квартете гарантировала себе 1/8 финала только Франция, сумевшая набрать гарантированно проходные на этом Евро четыре балла в таблицу за два тура.

Зачин

Дидье Дешам не поставил на встречу с Португалией Адриена Рабьо , предпочтя ему проведшего неудачный сезон в «Баварии» Корентена Толиссо, который должен был лучше связать линии и помочь в обороне против яркой португальской атаки.

Тем не менее португальцы начали игру куда активнее чемпионов мира, которые пока на этом турнире играют уж как-то в совсем эконом-режиме. Уже в начале встречи Криштиану Роналду пробил головой, и в целом Португалия в основном проводила время в атаке.

А параллельно грянул гром на «Альянц-Арене». Там Бундестим Йоахима Лева вроде бы сразу прибрала инициативу к своим рукам и активно нагнетала давление через высокие подключения расположенных на краях Робина Гозенса и Йозуа Киммиха.

Второй даже на 4-й минуте получил закидушку в штрафной и пробил с острого угла. Петер Гулачи как-то даже слишком спокойно для степени опасности удара остановил мяч.

Германия встала на край катастрофы, тем более в Будапеште на исходе получаса игры после навеса в штрафную Уго Льорис на выходе вроде бы и сыграл в мяч, но попал кулаком в лицо летевшему на удар Данилу Перейре.

Тот еле поднялся, а арбитр указал на точку. Криштиану Роналду был безжалостен, разведя вратаря и мяч по разным углам.

Правда, удержать преимущество до перерыва португальцам не удалось. На 45-й минуте французы закинули из глубины мяч в штрафную на Килиана Мбаппе, который, почувствовав на плечах руки соперника, не без удовольствия упал.

Все протесты были бессмысленны — пенальти выглядел не самым явным и точно глупым, но все же законным.

А подошел к точке звездный возвращенец «трехцветных» Карим Бензема , никогда еще не забивавших в финальной части чемпионатов Европы (по крайней мере не из офсайдов). Лидер мадридского «Реала» был безжалостен, разведя Руя Патрисиу и мяч по разным углам.

Размен в Будапеште

На второй тайм команды выходили с совсем неочевидным изначально раскладом, при котором Французы занимали первое место в группе, португальцы были вторыми, венгры выходили в плей-офф с третьей позиции, а немцы отправлялись домой.

Естественно, хозяев «Альянц-Арены» такой расклад не мог устраивать. Вот только сборная Венгрии играла так, словно все происходило не в Мюнхене, а в Будапеште, и за ней были все ее болельщики.

Зато в Будапеште на самом деле состоялся быстрый гол в начале второй половины. Уже на 47-й минуте раздававший весь матч фантастические передачи Поль Погба разрезал португальскую оборону пасом на рванувшего Карима Бензема.

Форвард догнал мяч и ударом в дальний угол от штанги заставил капитулировать Руя Патрисиу во второй раз.

Правда, лайнсмен «зажег» флажок, зафиксировав офсайд, однако проверка эпизода системой ВАР, показала, что положение было верным, и так на счету Бензема оказался дубль.

И вот эта ситуация уже категорически не устраивала португальцев, так как Германия, даже уступая венграм, выходила с третьего места благодаря личной встрече с Криштиану и Ко (4:2).

Но чемпионы Европы не смирились и на исходе часа игры заработали свой второй и всего третий пенальти в матче — Жюль Кунде нелепо выставил руки при навесе с фланга, и попал ими по мячу в своей штрафной.

Даже в такой ответственный момент Роналду не испытал никаких трудностей с тем, чтобы развести Льориса и мяч по разным углам, выведя на табло заветный для его команды ничейный счет.

Страсти в Мюнхене

Ну а в Баварии тоже началась настоящая жара. Желание сборной Германии не остаться чужой на этом празднике жизни все же воплотилось в момент и гол со стандарта.

Петер Гулачи неудачно пошел на выход и промахнулся кулаком мимо мяча, который Томасом Мюллером был скинут в центр вратарской, а Кай Хавертц практически с линии вогнал его также головой в пустые ворота.

Лев, уже готовивший замену, тут же снял Хавертца с игры, и форвард «Челси» по дороге в раздевалку наблюдал, как разыгравшие с центра поля мяч венгры тут же восстановили прежний статус-кво!

Гости довели мяч до Салаи, прибежавшего к штрафной, а капитан, являющийся, между прочим, воспитанником мадридского «Реала», мягко закинул вперед через защитников, и рванувший Андраш Шефер успел протолкнуть головой мимо опоздавшего с выходом Нойера в ворота!

В итоге Германия вылетала до самых последних минут, однако на 82-й смогла спастись. В голевой атаке поучаствовал даже только вышедший на поле юный дриблер из «Баварии» Джамал Мусиала, ну а решающий выстрел с подбора с линии штрафной нанес его одноклубник Леон Горетцка . Гулачи дотянулся носком, но отразить не сумел.

Кто куда

В итоге Франция спокойно вышла в плей-офф с первого места и сыграет в 1/8 финала с Швейцарией, а в случае победы попадет на победителя противостояния Хорватии и Испании.

Германия пробилась со второго места и попала сразу в главный матч первого кубкового раунда — на Англию. Ну а победитель этой битвы сразится в четвертьфинале с Швецией или Украиной.