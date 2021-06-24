В Twitter российский исполнитель опубликовал видео с речью капитана сборной Венгрии Адама Солои в раздевалке перед матчем и сравнил его с российским нападающим.

«Это кино конечно. И их игра с немцами тоже. А у нас капитан — инфантильный ребенок», — написал Горозия.

На чемпионате Европы — 2020, который проходит в 11 городах континента, Дзюба принял участие в трех матчах группового этапа, в которых забил один мяч.

По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0).

Российская команда не смогла выйти из группы континентального первенства третий раз подряд. Последний раз она выступала в плей-офф в 2008 году, когда смогла дойти до полуфинала турнира и взять бронзу.