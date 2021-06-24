Дзюба установил два рекорда Евро-2020

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Согласно статистике, опубликованной на официальном сайте УЕФА, форвард выиграл больше всех верховых единоборств — 25 за три матча Евро-2020. У ближайшего преследователя 32-летнего футболиста на пять меньше.

Кроме того, Дзюба чаще всех попадал в положения вне-игры. Рефери семь раз зафиксировал офсайд у нападающего в трёх матчах.