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Чемпионат Европы по футболу 2020

Дзюба установил два рекорда Евро-20201

Свободная прессаиещё 11
1 час назад
Нападающий сборной России Артём Дзюба установил сразу два рекорда группового этапа чемпионата Европы 2020 года.
Дзюба установил два рекорда Евро-2020
Фото: ТАССТАСС
Согласно статистике, опубликованной на официальном сайте УЕФА, форвард выиграл больше всех верховых единоборств — 25 за три матча Евро-2020. У ближайшего преследователя 32-летнего футболиста на пять меньше.
Кроме того, Дзюба чаще всех попадал в положения вне-игры. Рефери семь раз зафиксировал офсайд у нападающего в трёх матчах.
Напомним, на Евро-2020 сборная России потерпела два разгромных поражения в трёх матчах и заняла последнее место в своей группе.
Евро-2020,Артем Дзюба,СБОРНАЯ РОССИИ,
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