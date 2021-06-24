Фавориты и темные лошадки: На кого ставить на Евро-2020

Не сбрасывайте со счетов Германию, пусть она и не была убедительна.

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Вчера, 23 июня, определились последние участники плей-офф Евро-2020. После этого стала окончательно ясна турнирная сетка, а букмекеры обновили коэффициенты на победителя чемпионата Европы. Изучаем расклады на плей-офф и смотрим, кто фаворит.

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Сетка плей-офф Евро-2020

В 1/8 финала Евро-2020 вышли 16 команд, остальные 8 покинули турнир по итогам группового этапа. К сожалению, в числе неудачников оказалась и сборная России . 26 июня начинается раунд 1/8 финала. А полное расписание плей-офф выглядит следующим образом.

Суббота, 26 июня

Уэльс — Дания (19.00 мск, Амстердам)

Италия — Австрия (22.00, Лондон)

Воскресенье, 27 июня

Нидерланды — Чехия (19.00, Будапешт)

Бельгия — Португалия (22.00, Севилья)

Понедельник, 28 июня

Хорватия — Испания (19.00, Копенгаген)

Франция — Швейцария (22.00, Бухарест)

Вторник, 29 июня

Англия — Германия (19.00, Лондон)

Швеция — Украина (22.00, Глазго)

В 1/4 финала победитель матча Бельгия — Португалия сыграет с победителем пары Италия — Австрия. Франция или Швейцария в 1/4 сразится с Хорватией или Испанией. Сильнейший во встрече Швеция — Украина выйдет на Англию или Германию. Четвёртую путёвку в полуфинал разыграют победители матчей Нидерланды — Чехия и Уэльс — Дания.

Букмекеры выделяют Францию и Италию

Разумеется, букмекеры уже успели обновить коэффициенты на победителя турнира. Фаворит, по оценкам аналитиков, сборная Франции. Поставить на команду Дидье Дешама можно с коэффициентом 5.00. При этом французы не были столь убедительны на групповом этапе. Да, была хорошая победа над Германией, но дальше «трëхцветные» не смогли обыграть Венгрию и Португалию. С другой стороны, Швейцарию они должны проходить, да и во встрече с Хорватией или Испанией преимущество явно будет на стороне Франции.

За 7.00 можно сделать ставку на Италию, и вот этот коэффициент вполне оправдан. Итальянцы показали, пожалуй, самый впечатляющий футбол на групповом этапе, даже с поправкой на уровень соперников. Команда Манчини действует как хороший оркестр, слаженно и компактно. Австрии в 1/8 финала не позавидуешь. А вот дальше уже возникнут вопросы, ведь в четвертьфинале итальянцев ждёт Бельгия или Португалия. Может случиться так, что один неудачный матч перечеркнёт все усилия.

Кстати, финала Франция – Италия мы не увидим, команды попали в одну часть сетки. Так что этот матч может случиться в полуфинале.

Англия и Германия – тёмные лошадки

За 8.00 букмекеры предлагают поставить на Англию и Германию, которые встретятся между собой в 1/8 финала. Ни те, ни другие явно не показали своей лучшей игры. Англичане уверенно вышли из группы, но Гарет Саутгейт получил порцию критики за игру команды. Что до немцев, то они и вовсе были на волосок от вылета, сравняв счёт в игре с Венгрией незадолго до финального свистка.

С другой стороны, у Германии в активе красивая победа над Португалией, так что Йоахима Лёва и компанию сбрасывать со счетов совершенно точно нельзя. Опыта игры в плей-офф у них несравнимо больше. А победитель пары будет явным фаворитом в четвертьфинале со Швецией или Украиной.

Шансы Бельгии и Испании оценивают коэффициентом 9.00. Бельгийцы показали свой потенциал, их задача – привести всех своих звезд в состояние 100-процентной готовности. Тем более что сетка у них адская: сначала Португалия, а затем, вероятно, Италия. Что до испанцев, то владение мячом – это хорошо, но свои моменты нужно реализовывать. Со Словакией получилось, но Хорватия – команда поискушённее. А дальше Луису Энрике нужно будет придумывать что-то с Францией, если те не провалятся в игре со Швейцарией.

Из остальных сборных выделяют Нидерланды, Португалию и Данию. Оранжевые играют в яркий атакующий футбол, у португальцев есть Криштиану Роналду , который забил уже 5 голов на этом Евро. Ну а датчане, пожалуй, показали лучшую игру из команд второго эшелона. Да и сетка у датчан подходящая: Уэльс им точно по силам, а дальше победитель пары Нидерланды – Чехия. И нет ничего невозможного