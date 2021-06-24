Россия на Евро заработала больше, чем обладатель Копа Америка

УЕФА даже в пандемию продолжает наращивать доходы. Почему Южная Америка терпит убытки?

Фото: «ЧЕМПИОНАТ» / MICHAEL REAVES/GETTY IMAGES «ЧЕМПИОНАТ» / MICHAEL REAVES/GETTY IMAGES

Копа Америка — 2021 – неоднозначный со всех сторон турнир. С точки зрения футбола есть явный фаворит (Бразилия), который не намерен уступать завоёванный два года назад титул. А вот с точки зрения финансов всё не так однозначно. Турнир неожиданно перенесли из Аргентины и Колумбии в Бразилию, что не могло не сказаться на заработках. Не все болельщики могут и хотят посещать страну с наивысшей заболеваемостью коронавирусом в Южной Америке (и третьей в мире). Лишние деньги, чтобы приобрести атрибутику и сувениры, тоже едва ли найдутся. Даже с учётом того, что футбол на континенте почти равен религии.

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Сколько стоит организация Копы?

Организация схожа с Евро, ЧМ и прочими турнирами сборных. Федерация выбирает принимающую страну (в случае Копы-2021 это пришлось делать дважды), а затем совместно с ней проводит турнир. Все заработанные деньги получает КОНМЕБОЛ, а затем делится частью со сборными в виде призовых и страной-организатором, которой частично покрывают затраты на подготовку. Ещё какой-то нефиксированный процент отправляется на солидарные выплаты сборным региона или формирование страхового фонда. На покрытие последствий пандемии, например, откладывали $ 27 млн.

Право провести Копа Америка — 2021 досталось Бразилии. Турнир перенесли перед самым стартом, поэтому отследить изменения в стоимости проекта невозможно. Зато можно сравнить их с вложениями в организацию Копы-2019. По данным финансового отчёта КОНМЕБОЛ за 2020 год организация главного турнира южноамериканских сборных стоила $ 109 млн. Направления вложений в отчете не раскрываются, зато обозначались прогнозные затраты на проведение Копы-2020 (2021).

КОНМЕБОЛ закладывала рост расходов на 25% – турнир должен был обойтись в $ 122,3 млн. Для сравнения: организация Кубка Либертадорес в 2019 и 2020 годах обошлась КОНМЕБОЛ в 185 и 183 млн долларов соответственно. Разница в полтора раза легко объясняется длительностью турнира и количеством вовлечённых стран-организаторов.

Сколько КОНМЕБОЛ зарабатывает на Копе?

Главный турнир для южноамериканских сборных привычно собирает 10 участников. В последние годы к ним для обкатки составов и проверки уровня готовности к ЧМ присоединялись Япония, США, Австралия, Катар и некоторые другие страны. Такая открытость позволяла турниру постоянно увеличивать выручку как КОНМЕБОЛ, так и самой Копы.

В 2018 году федерация КОНМЕБОЛ заработала $ 227 млн, а за год до этого стала обладателем $ 206,7 млн. Рост в 10% обусловлен расширением спонсорских контрактов, основой для которых стал Кубок Либертадорес. Правда, ретроспективно сравнивать эти показатели не с чем. Впервые заверенные аудиторами данные федерация открыла общественности в 2017 году.

Данные по 2019-2020 годам выглядят вообще шикарно. Только от организации турниров КОНМЕБОЛ удалось заработать 487,2 и 325,5 млн долларов соответственно. Непосредственно Копа Америка — 2019 принесла организаторам $ 118 млн выручки. Кубок Либертадорес опять сгенерировал больше – 300 и 272 млн долларов соответственно. В прогнозе КОНМЕБОЛ на 2021 год значилось возвращение к цифрам по выручке 2019 года – организация планирует заработать $ 487 млн.

Если говорить о прибыли и убытках КОНМЕБОЛ по годам, то в 2020 году организация впервые вышла в минус (начиная с 2017 года). Причину вы легко назовете сами. Убыток составил $ 14,5 млн, тогда как по годам до этого неизменно превышал 0:

2017 год – $ 1 млн прибыли;

2018 год – $ 243 тысячи прибыли;

2019 год – $ 28,1 млн прибыли;

2020 год – $ 14,5 млн убытка.

На фоне коронавирусных проблем КОНМЕБОЛ потерял и главного вещателя Кубка Либертадорес. Бразильский телегигант Globо прекратил показывать главный клубный турнир Южной Америки, а DAZN не продлили соглашение по южноамериканской Лиге Европы – Копа Судамерикана. Из-за этого организация потеряла $ 43,4 млн. Сейчас турниры для южноамериканских зрителей показывают Fox Sports и ESPN, а стоимость их контракта с КОНМЕБОЛ не раскрывается.

Вакханалия с правами коснулась и показа в Испании. Кубок Америки в Испании транслирует Enjoy TV. Никогда о таком не слышали? Неудивительно, это телевидение Галисии – небольшого региона на северо-западе Испании. То есть с таким же успехом права на показ Евро могло захватить телевидение Белгородской, Брянской или любой другой области России.

Копа дороже Евро или нет?

Иногда случается, если сравнивают трансферные стоимости суперзвезд. Сейчас снова лидирует Европа со 160-миллионным Килианом Мбаппе против 100-миллионного Неймара. Если сравнивать стоимость организации турнира и его доходы, то цифры чемпионата Европы превосходят Копу в несколько раз. В организацию Евро-2016 во Франции вложили почти 1 млрд, а заработали на нем космические 1,916 млрд. Турнир-2020 (2021), несмотря на коронавирусные ограничения, должен принести УЕФА ещё больше – около 2,5 млрд выручки при стоимости организации в 0,9-1 млрд.

Билеты на Евро тоже дороже, чем на Копу. Тикет на матч группового этапа Евро первой категории стоит 150. За те же деньги можно было бы посетить финал Копа Америка, причём тоже на местах лучшей категории (всего их 5). Вот только зрителей на трибуны не пускают, и это ещё один удар по экономике турнира.

Какие призовые на Копа Америка — 2021?

От сравнения потенциальных заработков сборных на Евро и Копе южноамериканцам снова становится больно. Победитель турнира в Бразилии получит $ 10 млн. Для сравнения: каждый участник чемпионата Европы даже с учётом трех поражений в группе получит 9,25 млн, которые почти эквивалентны $ 11 миллионам.