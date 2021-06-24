"Деньги это зло": россияне раскритиковали зарплаты игроков сборной

Читатели «Рамблера» посчитали зарплаты российских футболистов неоправданно высокими и предположили, что большие деньги виноваты в низком качестве отечественного футбола.

Читатели предложили урезать футболистам зарплату или даже конфисковать имущество «за мошенничество», высказали мнение насчет более подходящей для них работы и дали подсказку, что делать, чтобы играть лучше.