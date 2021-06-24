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Чемпионат Европы по футболу 2020

"Деньги это зло": россияне раскритиковали зарплаты игроков сборной

Вероника Полынина
2 часа назад
Читатели «Рамблера» посчитали зарплаты российских футболистов неоправданно высокими и предположили, что большие деньги виноваты в низком качестве отечественного футбола.
"Деньги это зло": россияне раскритиковали зарплаты игроков сборной
Фото: ТАССТАСС
«Наши футболисты доказали - деньги это зло. Все в жизни должно быть умеренно», «Зачем напрягаться, если деньги в кармане вне зависимости от результата. Откройте дорогу молодым и более опытным игрокам», «Художник должен быть голодный. То же самое можно сказать и про футболиста», - написали пользователи, комментируя возмущение чемпионки ОИ Владлены Бобровниковой по поводу зарплаты Романа Зобнина в «Спартаке».
Читатели предложили урезать футболистам зарплату или даже конфисковать имущество «за мошенничество», высказали мнение насчет более подходящей для них работы и дали подсказку, что делать, чтобы играть лучше.
«Пусть получают среднюю зп как обычный рабочий на заводе... Ведь люди на заводах тоже работают во благо родины и всей России, там в цехах тоже жарко, и не 2 часа, а по 8 часов приходится в шуме и духоте стоять», «Имущество конфисковать сборную посадить за мошенничество, что притворялись футболистами», «За такие деньги пусть косметическую операцию себе сделают - пришьют еще себе две ноги и будут лучше играть», «От них толку нету, пусть вагоны идут разгружают», - распорядились комментаторы.
Ранее чемпионка Олимпийских игр 2016 года в составе сборной России по гандболу Владлена Бобровникова подсчитала, что полузащитник «Спартака» Роман Зобнин получает в клубе 26 млн рублей в месяц. Бобровникова отметила, что ей и другим спортсменам за всю жизнь не удастся заработать такой суммы.
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