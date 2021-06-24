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Чемпионат Европы по футболу 2020

Финские болельщики пересекли границу с Россией без тестов на COVID-19

News.ru
1 час назад
Из-за больших очередей, возникших на границе России и Финляндии, финских футбольных болельщиков стали пускать на родину без обязательного тестирования на коронавирус. Об этом сообщает Iltalehti.
Финские болельщики приехали в Петербург без тестов на COVID-19
Фото: ReutersReuters
Фанаты из Суоми приезжали в Россию, чтобы поддержать свою сборную на чемпионате Европы по футболу.
По информации издания, вечером 22 июня на границе случился большой транспортный коллапс. Более сотни автомобилей и автобусов стояли в очереди, не было воды и еды. Из-за сложившейся ситуации было принято решение пропустить людей без тестов на COVID-19, даже несмотря на то, что на границе были выявлены случаи заражения.
Сборная Финляндии выступала в группе В с командами Бельгии, Дании и России. Набрав три очка в групповом этапе, она расположилась на третьей строчке, но не смогла пройти в плей-офф.
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