Финские болельщики приехали в Петербург без тестов на COVID-19

Из-за больших очередей, возникших на границе России и Финляндии, финских футбольных болельщиков стали пускать на родину без обязательного тестирования на коронавирус. Об этом сообщает Iltalehti.

Фото: Reuters Reuters

Фанаты из Суоми приезжали в Россию, чтобы поддержать свою сборную на чемпионате Европы по футболу.

По информации издания, вечером 22 июня на границе случился большой транспортный коллапс. Более сотни автомобилей и автобусов стояли в очереди, не было воды и еды. Из-за сложившейся ситуации было принято решение пропустить людей без тестов на COVID-19, даже несмотря на то, что на границе были выявлены случаи заражения.