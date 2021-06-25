Кьеллини пропустит матч с Австрией

Центральный защитник "Ювентуса" Джорджио Кьеллини не поможет сборной Италии в матче 1/8 финала Евро-2020 против Австрии.

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По информации Sky Sport Italia, капитан "Скуадры Адзурры" не успевает восстановиться после травмы.

Ожидается, что вместо Кьеллини в обороне сыграет Франческо Ачерби из "Лацио".