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Чемпионат Европы по футболу 2020

УЕФА расследует возможное проявление дискриминации на матче Евро-2020 Германия — Венгрия

RT на русском
2 часа назад
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил инспектора по этике и дисциплине для проведения расследования в связи с дискриминационными эпизодами на матче чемпионата Европы между сборными Германии и Венгрии на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.
УЕФА заподозрил эпизод с дискриминацией на Евро
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Матч Германия — Венгрия состоялся 23 июня и завершился победой немецкой команды со счётом 2:1.
Это уже третий матч, расследование по которому проводит УЕФА. Прежде было начато рассмотрение дискриминационных эпизодов на матчах сборной Венгрии с командами Португалии и Франции, состоявшихся 15 и 19 июня на «Пушкаш Арене» в Будапеште.
Ранее сообщалось, что финал Евро-2020 в Лондоне смогут посетить порядка 60 тысяч зрителей.
Евро-2020,УЕФА,
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