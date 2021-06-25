УЕФА заподозрил эпизод с дискриминацией на Евро

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил инспектора по этике и дисциплине для проведения расследования в связи с дискриминационными эпизодами на матче чемпионата Европы между сборными Германии и Венгрии на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.
Матч Германия — Венгрия состоялся 23 июня и завершился победой немецкой команды со счётом 2:1.
Это уже третий матч, расследование по которому проводит УЕФА. Прежде было начато рассмотрение дискриминационных эпизодов на матчах сборной Венгрии с командами Португалии и Франции, состоявшихся 15 и 19 июня на «Пушкаш Арене» в Будапеште.
Ранее сообщалось, что финал Евро-2020 в Лондоне смогут посетить порядка 60 тысяч зрителей.