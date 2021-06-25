«Ответственность за это несут власти России». Шведы и финны заразились на Евро в Питере

Иностранных болельщиков посадили на карантин в России.

Фото: VICTOR BOYKO — UEFA/UEFA VIA GETTY IMAGES VICTOR BOYKO — UEFA/UEFA VIA GETTY IMAGES

Финские и шведские болельщики съездили в Санкт-Петербург на матчи своих команд и подхватили коронавирус – таковы жёсткие реалии нынешнего времени.

Финнов протестировали на границе – у 86 человек тесты оказались положительными

Теперь каждому туристу, возвращающемуся из Санкт-Петербурга, независимо от того, сдавал ли он тест на границе, нужно будет сесть на карантин и дважды пройти тестирование по прибытии (для граждан Финляндии это бесплатно). А то уже были случаи, когда болельщики получили отрицательный результат на границе, сходили в бар, покатались на такси, посетили публичные мероприятия, а потом оказалось, что они заражены.

При этом в какой-то момент на границе просто перестали справляться с потоком въезжающих из России финнов и не протестировали как минимум 800 человек. Правительство в Финляндии убедительно просит тех, кто оказался в их числе, быть разумными, то есть самоизолироваться и сдать два теста с разницей в 72 часа.

Двое шведов остались в Санкт-Петербурге – их посадили на карантин

Положительные ПЦР-тесты пришли им незадолго до встречи Швеции и Польши, и болельщики сразу же самоизолировались в отеле.

Шведское издание Aftonbladet обвинило российские власти и бар «Альпенхаус», где много времени проводили болельщики «Тре крунур», что никто не следил за соблюдением ограничительных мер.