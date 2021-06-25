В фан-зону "Лужников" будут пускать по QR-кодам

Фан-зона для публичного просмотра матчей Евро-2020, расположенная в "Лужниках", возобновит работу с 26 июня для вакцинированных, переболевших или имеющих отрицательный ПЦР-тест на коронавирус болельщиков. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента спорта.