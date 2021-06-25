Шведы и финны заразились COVID-19 на Евро в Питере

Болельщики из Финляндии и Швеции съездили в Санкт-Петербург на игры своих команд и заразились коронавирусом.

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Финнов проверили на границе и у 86 человек тесты показали положительный результат, сообщает Championat.com.

Теперь каждому туристу, который возвращается из Санкт-Петербурга, вне зависимости от того, проходил ли он тест на границе, потребуется сесть на карантин и два раза сделать тест по приезду (для граждан Финляндии это проводится бесплатно). Отмечается, что уже случались инциденты, когда болельщики получали отрицательный результат на границе, потом посетили бар, проехались на такси, побывали на публичных мероприятиях, после чего оказалось, что у них COVID.

При этом в определенный момент на границе уже не смогли справиться с потоком въезжающих из РФ финнов и не провели тесты у как минимум 800 человек. Финское правительство убедительно попросило тех, кто попал в их число, проявлять разумность, то есть побыть на самоизоляции и сдать два теста с разницей в трое суток.

Шведское издание Aftonbladet выдвинуло обвинение российским властям и бару «Альпенхаус», где много времени провели болельщики «Тре крунур», что никто не отслеживал соблюдение ограничительных мер.