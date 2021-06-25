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Чемпионат Европы по футболу 2020

Смог бы вытянуть сборную: какого игрока не хватило России на Евро-2020

Елена Прошина
3 часа назад
Боец Ultimate Fighting Championship (UFC) из России Тимур Валиев дал комментарий по выступлению сборной России по футболу на Евро-2020. Он назвал имя игрока, который, по его мнению, мог бы спасти команду в сложной ситуации.
Смог бы вытянуть сборную: какого игрока не хватило России на Евро-2020
Фото: ТАССТАСС
«Я ждал, что в сборную пригласят Шапи Сулейманова, но почему-то на него не сделали ставку. Я не знаю, кто из наших футболистов забивал такие голы крутым командам в Лиге чемпионов. В клубе у него было мало игровой практики, но нам известно, что этот парень может вытягивать игры. Сборной всегда необходим такой человек, который может бить с любых позиций и забивать любые голы», — рассказал Валиев изданию NEWS.ru.
Кроме этого, боец отметил, что прогнозировал провальное выступление сборной России, поскольку в прошлых матчах был заметен слабый уровень команды.
Ранее появилась информация, что российский боец полулёгкого веса Тимур Валиев, который раньше выступал в легчайшем дивизионе, одержал победу по очкам над американцем Мартином Дэем.
Россиянин до окончания раунда контролировал позицию и нанес несколько значительных ударов. Во втором раунде Валиев использовал уже успешную тактику и первым делом размял соперника ударами ногами, а далее затащил на землю. После он отлично поработал локтями и сделал попытку поймать соперника вначале на гильотину, а далее и на попытку удушения из-за спины.
В итоговые пять минут россиянину также удавалось полностью доминировать в партере, задолго до финального гонга он снял вопросы по поводу своей победы. Но у Валиева так и не получилось закончить бой досрочно. Каждый из троих судей отдал ему лидерство с разгромным счетом 30:26 и 30:25 (двое).
Евро-2020,СБОРНАЯ РОССИИ,
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