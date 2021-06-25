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Чемпионат Европы по футболу 2020

Украине рано радоваться: расклады на 1/8 финала Евро-2020

News.ru
1 час назад
После завершения групповой стадии чемпионата Европы-2020 болельщикам дали небольшую паузу, чтобы переварить случившееся, а кому-то выбрать новых фаворитов. Плей-офф — это всегда особенные матчи: неожиданные, яркие и очень атмосферные. В 1/8 финала турнира есть сразу несколько встреч, достойных пристального внимания.
Украине рано радоваться: расклады на 1/8 финала Евро-2020
Фото: vk.com/uateamvk.com/uateam
Напомним, в эту стадию попадают 16 команд — две сильнейшие из каждой группы и четыре (из шести), занявшие третьи места. Лишними оказались Финляндия и Словакия.
Видео дня

Уэльс — Дания 26 июня, Амстердам

Что ж, начнётся плей-офф не с самой захватывающей игры (да простят меня болельщики обоих коллективов). Уэльс — это хороший проходимый соперник для любой сборной, даже для России, если бы команда Станислава Черчесова не «обкакалась», как заметил капитан Артём Дзюба. Поэтому датчане, думается, будут вести себя на поле уверенно. Наиболее опасный футболист валлийцев — это, конечно, Гарет Бейл. Но Дания с неплохой работой в обороне (если не вспоминать игру с Бельгией) сумеет справиться с 31-летним нападающим. К тому же, команде Каспера Хьюмалнда слишком важно показать всё, на что она способна, уверенно сыграв за себя и того парня (Кристиана Эриксена).

Италия — Австрия 26 июня, Лондон

Итальянцы являются одними из фаворитов всего турнира. Пусть не главными, но это неважно. И удивляться здесь нечему: Роберто Манчини бьёт всё новые рекорды, его команда выиграла все матчи группы A, не пропустив при этом ни одного гола, а разница мячей составляет 7:0. Хотя здесь скорее не про супер-профессионализм, а про слишком слабых соперников: Турцию (0:3), Швейцарию (0:3) и Уэльс (0:1). И как бы ни хотелось посмотреть на противостояние с серьёзным противником, придётся это отложить до следующей стадии. Австрия — один из аутсайдеров плей-офф. «Скуадра Адзурра» должна выиграть, причём, с хорошей разницей.

Нидерланды — Чехия 27 июня, Будапешт

На первый взгляд, и здесь очевиден победитель. Сборная Нидерландов ровно завершила групповой этап, обыграв всех соперников с разницей 8:2. Но и в данном случае, как с Италией, нет стопроцентной уверенности в ребятах Франка де Бура. Опять же, потому что у «оранжевых» серьёзного соперника не было. Чехи, пусть и заняли третье место в группе среди Англии, Хорватии и Шотландии, всё равно не являются слабым звеном. Если говорить о результативности, то тут все звёзды складываются в пользу голландцев: в каждом матче команда забила по два и более мячей. Чехи же таким показателем похвалиться не могут.

Бельгия — Португалия 27 июня, Севилья

Пожалуй, это одна из самых ярких пар текущего турнира. Действующие чемпионы Европы во главе с Криштиану Роналду, который устанавливает один рекорд за другим, и полуфиналисты чемпионата мира-2018 с лидером Кевином де Брюйне, которого называют одним из самых ценных игроков мира. Команды между собой играли всего четыре раза (и это за последние 20 лет). Выделять кого-то в этой паре довольно сложно. Бельгийцы одержали три победы в довольно слабой группе B, португальцы же с горем пополам дожали Венгрию, уступили немцам и сыграли вничью с Францией.
Здесь очевидно одно: бельгийцы показывают себя очень стабильными в обороне, а португальцы обладают чуть ли не одной из лучших атак на турнире. Парни Фернанду Сантуша любят открытый футбол и позволяют сопернику играть так же. Так что высока вероятность увидеть, как минимум, по одному голу в обе стороны в основное время.
Португалия — Франция, предварительный раунд, группа F, 3-й тур на стадионе «Пушкаш». Криштиану Роналду из Португалии реализовал пенальтиПортугалия — Франция, предварительный раунд, группа F, 3-й тур на стадионе «Пушкаш». Криштиану Роналду из Португалии реализовал пенальти

Хорватия — Испания, 28 июня, Копенгаген

Ещё один неплохой матч, который точно нельзя пропустить. Финалисты чемпионата мира-2018 сейчас находятся не в такой крутой форме, как тремя годами ранее, однако и испанцы не выглядят потенциальным победителем Евро-2020. Здесь нет явного фаворита, что только подогревает интерес к встрече. Да и за Николой Влашичем, который всё ещё является игроком московского ЦСКА, интересно будет наблюдать, учитывая, как неплохо он показал себя в игре против шотландцев.

Франция — Швейцария, 28 июня, Бухарест

Многие называют фаворитом Францию. И не только в этом матче, а в борьбе за золото. С этим сложно не согласиться, в конце концов, команда Дидье Дешама заняла первое место в «группе смерти» с Португалией, Германией и Венгрией. Возвращение Карима Бензема в состав пошло только на пользу. Правда, и ему потребовалось немного времени, чтобы влиться в команду и найти своё место.
И окончательно ему это удалось в заключительной игре группы против Португалии. Именно он забил два гола, один из которых с одиннадцатиметрового. Швейцария, пусть и отлично действует на контратаках, грамотно использует свободное пространство, не должна создать серьёзных проблем трёхцветным. Но нервы всё равно пощекочет.

Англия — Германия, 29 июля, Лондон

Гвоздь программы. К этим ребятам будет приковано уж очень много внимания. Пожалуй, этот матч достоин большего, чем 1/8. Хотелось бы эту пару увидеть в финале. Но не в этот раз. Что ж, англичане хоть и завершили групповой этап на первом месте, но забили только два мяча — что является антирекордом Евро.
А немцы и вовсе за десять минут до финального свистка арбитра в матче с Венгрией готовы были прощаться с турниром, занимали последнее место в группе. Ситуацию спас Леон Горецка, который сравнял счёт, забив второй гол. Смотришь на эту картину и с грустью признаёшь: как бы ни хотелось видеть Йоахима Лёва фаворитом этой встречи и турнира в целом, такого пока нет. Но обыграть Англию для специалиста было бы неплохо. Провалиться второй раз подряд на крупном турнире просто немыслимо.

Швеция — Украина, 29 июня, Глазго

Украинцы — команда, которая просто чудом не пролетела мимо плей-офф. И пока она является худшим коллективом из тех четырёх, получивших право выступить дальше с третьего места. Сейчас кажется, что украинцам в целом повезло с конкурентом на 1/8 финала. Швеция — это не Бельгия, и, уж тем более, не Франция. Но если смотреть трезво, именно шведы являются фаворитами этой встречи — они сильнее команды Андрея Шевченко, как бы ни хотелось обратного.
У скандинавов более сбалансированный состав, пусть и без таких звёзд, как Ярмоленко и Зинченко. В конце концов, именно Швеция выиграла группу, где была целая Испания. А кто был у «сине-жёлтых»? Нидерланды? Если только они, но и с «оранжевыми» не удалось удержать ничью. Украинцы могут вытащить матч 1/8 только в случае, если тренер как-то по-особенному замотивирует футболистов, а Ярмоленко выдаст матч года.
Евро-2020,Футбол,Статьи,Артем Дзюба,Фернанду Сантуш,Кристиан Эриксен,Карим Бензема,Роберто Манчини,Гарет Бейл,Андрей Шевченко,Криштиану Роналду,Станислав Черчесов,ЦСКА,
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