Украине рано радоваться: расклады на 1/8 финала Евро-2020

После завершения групповой стадии чемпионата Европы-2020 болельщикам дали небольшую паузу, чтобы переварить случившееся, а кому-то выбрать новых фаворитов. Плей-офф — это всегда особенные матчи: неожиданные, яркие и очень атмосферные. В 1/8 финала турнира есть сразу несколько встреч, достойных пристального внимания.

Фото: vk.com/uateam vk.com/uateam

Напомним, в эту стадию попадают 16 команд — две сильнейшие из каждой группы и четыре (из шести), занявшие третьи места. Лишними оказались Финляндия и Словакия.

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Уэльс — Дания 26 июня, Амстердам

Что ж, начнётся плей-офф не с самой захватывающей игры (да простят меня болельщики обоих коллективов). Уэльс — это хороший проходимый соперник для любой сборной, даже для России, если бы команда Станислава Черчесова не «обкакалась», как заметил капитан Артём Дзюба . Поэтому датчане, думается, будут вести себя на поле уверенно. Наиболее опасный футболист валлийцев — это, конечно, Гарет Бейл . Но Дания с неплохой работой в обороне (если не вспоминать игру с Бельгией) сумеет справиться с 31-летним нападающим. К тому же, команде Каспера Хьюмалнда слишком важно показать всё, на что она способна, уверенно сыграв за себя и того парня ( Кристиана Эриксена ).

Италия — Австрия 26 июня, Лондон

Итальянцы являются одними из фаворитов всего турнира. Пусть не главными, но это неважно. И удивляться здесь нечему: Роберто Манчини бьёт всё новые рекорды, его команда выиграла все матчи группы A, не пропустив при этом ни одного гола, а разница мячей составляет 7:0. Хотя здесь скорее не про супер-профессионализм, а про слишком слабых соперников: Турцию (0:3), Швейцарию (0:3) и Уэльс (0:1). И как бы ни хотелось посмотреть на противостояние с серьёзным противником, придётся это отложить до следующей стадии. Австрия — один из аутсайдеров плей-офф. «Скуадра Адзурра» должна выиграть, причём, с хорошей разницей.

Нидерланды — Чехия 27 июня, Будапешт

На первый взгляд, и здесь очевиден победитель. Сборная Нидерландов ровно завершила групповой этап, обыграв всех соперников с разницей 8:2. Но и в данном случае, как с Италией, нет стопроцентной уверенности в ребятах Франка де Бура. Опять же, потому что у «оранжевых» серьёзного соперника не было. Чехи, пусть и заняли третье место в группе среди Англии, Хорватии и Шотландии, всё равно не являются слабым звеном. Если говорить о результативности, то тут все звёзды складываются в пользу голландцев: в каждом матче команда забила по два и более мячей. Чехи же таким показателем похвалиться не могут.

Бельгия — Португалия 27 июня, Севилья

Пожалуй, это одна из самых ярких пар текущего турнира. Действующие чемпионы Европы во главе с Криштиану Роналду , который устанавливает один рекорд за другим, и полуфиналисты чемпионата мира-2018 с лидером Кевином де Брюйне, которого называют одним из самых ценных игроков мира. Команды между собой играли всего четыре раза (и это за последние 20 лет). Выделять кого-то в этой паре довольно сложно. Бельгийцы одержали три победы в довольно слабой группе B, португальцы же с горем пополам дожали Венгрию, уступили немцам и сыграли вничью с Францией.

Здесь очевидно одно: бельгийцы показывают себя очень стабильными в обороне, а португальцы обладают чуть ли не одной из лучших атак на турнире. Парни Фернанду Сантуша любят открытый футбол и позволяют сопернику играть так же. Так что высока вероятность увидеть, как минимум, по одному голу в обе стороны в основное время.

Португалия — Франция, предварительный раунд, группа F, 3-й тур на стадионе «Пушкаш». Криштиану Роналду из Португалии реализовал пенальтиПортугалия — Франция, предварительный раунд, группа F, 3-й тур на стадионе «Пушкаш». Криштиану Роналду из Португалии реализовал пенальти

Хорватия — Испания, 28 июня, Копенгаген

Ещё один неплохой матч, который точно нельзя пропустить. Финалисты чемпионата мира-2018 сейчас находятся не в такой крутой форме, как тремя годами ранее, однако и испанцы не выглядят потенциальным победителем Евро-2020. Здесь нет явного фаворита, что только подогревает интерес к встрече. Да и за Николой Влашичем, который всё ещё является игроком московского ЦСКА , интересно будет наблюдать, учитывая, как неплохо он показал себя в игре против шотландцев.

Франция — Швейцария, 28 июня, Бухарест

Многие называют фаворитом Францию. И не только в этом матче, а в борьбе за золото. С этим сложно не согласиться, в конце концов, команда Дидье Дешама заняла первое место в «группе смерти» с Португалией, Германией и Венгрией. Возвращение Карима Бензема в состав пошло только на пользу. Правда, и ему потребовалось немного времени, чтобы влиться в команду и найти своё место.

И окончательно ему это удалось в заключительной игре группы против Португалии. Именно он забил два гола, один из которых с одиннадцатиметрового. Швейцария, пусть и отлично действует на контратаках, грамотно использует свободное пространство, не должна создать серьёзных проблем трёхцветным. Но нервы всё равно пощекочет.

Англия — Германия, 29 июля, Лондон

Гвоздь программы. К этим ребятам будет приковано уж очень много внимания. Пожалуй, этот матч достоин большего, чем 1/8. Хотелось бы эту пару увидеть в финале. Но не в этот раз. Что ж, англичане хоть и завершили групповой этап на первом месте, но забили только два мяча — что является антирекордом Евро.

А немцы и вовсе за десять минут до финального свистка арбитра в матче с Венгрией готовы были прощаться с турниром, занимали последнее место в группе. Ситуацию спас Леон Горецка, который сравнял счёт, забив второй гол. Смотришь на эту картину и с грустью признаёшь: как бы ни хотелось видеть Йоахима Лёва фаворитом этой встречи и турнира в целом, такого пока нет. Но обыграть Англию для специалиста было бы неплохо. Провалиться второй раз подряд на крупном турнире просто немыслимо.

Швеция — Украина, 29 июня, Глазго

Украинцы — команда, которая просто чудом не пролетела мимо плей-офф. И пока она является худшим коллективом из тех четырёх, получивших право выступить дальше с третьего места. Сейчас кажется, что украинцам в целом повезло с конкурентом на 1/8 финала. Швеция — это не Бельгия, и, уж тем более, не Франция. Но если смотреть трезво, именно шведы являются фаворитами этой встречи — они сильнее команды Андрея Шевченко , как бы ни хотелось обратного.