Мацуев: "Я за то, чтобы Черчесов остался"

Народный артист заявил, что общался с Черчесовым после непопадания в плей-офф Евро-2020. Мацуев считает, что многие люди ждут отставки главного тренера, но ,по его мнению, увольнение специалиста не поможет, так как есть множество проблем в системе российского футбола, которые не зависят от Станислава Саламовича.