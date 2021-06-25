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Чемпионат Европы по футболу 2020

Мацуев считает, что Черчесов должен остаться главным тренером сборной России

Газета.Ru
2 часа назад
Народный артист Российской Федерации Денис Мацуев рассказал о своем отношении к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову после вылета с чемпионата Европы - 2020.
Мацуев: "Я за то, чтобы Черчесов остался"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Многие в курсе, что мы с ним дружим. Не раз об этом говорил, и это смешно скрывать, поэтому мое мнение тут, понятно, не может быть до конца объективным. В общей сложности три раза был на базе сборной в Новогорске — дважды на чемпионате мира и один раз теперь. Побывал внутри этого кратера, многое знаю. И понимаю, как переживают игроки и тренерский штаб этот результат. Рассчитывали они на совсем другое", - цитирует Мацуева "Спорт-Экспресс".
Народный артист заявил, что общался с Черчесовым после непопадания в плей-офф Евро-2020. Мацуев считает, что многие люди ждут отставки главного тренера, но ,по его мнению, увольнение специалиста не поможет, так как есть множество проблем в системе российского футбола, которые не зависят от Станислава Саламовича.
"Тем не менее я за то, чтобы Черчесов остался. Это будет во благо сборной — хотя бы потому, что уже в начале сентября ключевой отборочный матч ЧМ-2022 с Хорватией. Начинать все тасовать сейчас, при том что команда до тех пор ни разу даже не соберется, — такое ни к чему хорошему не может привести", - сказал музыкант.
Также народный артист рассказал о характере Станислава Черчесова вне работы.
"Да, он, кавказский человек, может вспылить. Но на самом деле он тонкий, душевный и ранимый. Хохмач, со своеобразным, но потрясающим чувством юмора. И очень добрый", - заявил Денис Мацуев.
Ранее вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал мнение о том, что сборную России не поддерживают болельщики.
Евро-2020,Футбол,Игорь Акинфеев,Денис Мацуев,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,ЦСКА,
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