Мацуев: "Я за то, чтобы Черчесов остался"

"Многие в курсе, что мы с ним дружим. Не раз об этом говорил, и это смешно скрывать, поэтому мое мнение тут, понятно, не может быть до конца объективным. В общей сложности три раза был на базе сборной в Новогорске — дважды на чемпионате мира и один раз теперь. Побывал внутри этого кратера, многое знаю. И понимаю, как переживают игроки и тренерский штаб этот результат. Рассчитывали они на совсем другое", - цитирует Мацуева "Спорт-Экспресс".
"Тем не менее я за то, чтобы Черчесов остался. Это будет во благо сборной — хотя бы потому, что уже в начале сентября ключевой отборочный матч ЧМ-2022 с Хорватией. Начинать все тасовать сейчас, при том что команда до тех пор ни разу даже не соберется, — такое ни к чему хорошему не может привести", - сказал музыкант.
"Да, он, кавказский человек, может вспылить. Но на самом деле он тонкий, душевный и ранимый. Хохмач, со своеобразным, но потрясающим чувством юмора. И очень добрый", - заявил Денис Мацуев.