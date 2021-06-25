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Чемпионат Европы по футболу 2020

Черчесов 29 июня отчитается за выступление сборной России на Евро

ТАСС
2 часа назад
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов 29 июня выступит на заседании технического комитета Российского футбольного союза (РФС) с докладом о выступлении команды на чемпионате Европы. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций организации.
Черчесов 29 июня отчитается за выступление на Евро-2020
Фото: ТАССТАСС
Сборная России завершила выступление на чемпионате Европы, заняв последнее, четвертое место в группе B. Команда одержала победу над сборной Финляндии (1:0) и потерпела два поражения - от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4).
Ранее неудовлетворительным результат команды признали министр спорта РФ Олег Матыцин и глава РФС Александр Дюков.
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