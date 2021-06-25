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Чемпионат Европы по футболу 2020

«Карасёв идёт на финал». Кажется, России есть кем гордиться на этом Евро

Чемпионат.com
44 минуты назад
Единственный из наших вышел из группы!
«Карасёв идёт на финал». Кажется, России есть кем гордиться на этом Евро
Фото: SEBASTIAN WIDMANN/GETTY IMAGESEBASTIAN WIDMANN/GETTY IMAGE
Сборная России бесславно вылетела с чемпионата Европы, но вот наши представители ещё остались на турнире. Судья Сергей Карасёв вместе со своими помощниками Игорем Демешко и Максимом Гаврилиным будут работать на матче 1/8 финала Чехия — Нидерланды. Кстати, для российской бригады арбитров это уже третья игра Евро — ранее они обслуживали матчи Италии с Швейцарией и Германии с Венгрией. Арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой YouTube-канал, рассказал о перспективах Карасёва, которые внушают оптимизм российским болельщикам.
— Карасёв только отработал групповую игру, а ему сразу дали 1/8 финала Евро, — говорит Федотов. — Либо его не рассматривают в дальнейшем, либо наоборот — ждут к полуфиналу или финалу. Зависит от того, как он обслужит игру Чехии и Нидерландов. С теми судьями, что есть на турнире, ему реально получить и финал. Для меня он идёт на него. Он отлично отработал матч Германии и Венгрии.
При этом Федотов обратил внимание и на то, какие матчи давали Карасёву. Здесь всё тоже не просто так:
— Ему дали матч Италии — страны, из которой родом его один начальник — Розетти, — рассуждает Федотов. Потом — матч Венгрии, где его второй руководитель — Кашшаи. Карасёв понимал, что били по точкам, — и справился: обе игры провёл хорошо. А матч Германии и Венгрии, по сути, был как плей-офф. После 1/8 финала нескольким судьям скажут «до свидания». Но если Карасёва назначат даже резервным на четвертьфинал, то его можно ждать и дальше. А мы должны запомнить его работу и перенести потом на РПЛ.
Так что болельщикам сборной России всё ещё есть за кого из своих болеть на этом Евро. И даже гордиться.
Евро-2020,Футбол,Максим Гаврилин,Игорь Демешко,Сергей Карасев,Игорь Федотов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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