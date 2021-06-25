«Карасёв идёт на финал». Кажется, России есть кем гордиться на этом Евро

Сборная России
бесславно вылетела с чемпионата Европы, но вот наши представители ещё остались на турнире. Судья Сергей Карасёв
вместе со своими помощниками Игорем Демешко
и Максимом Гаврилиным
будут работать на матче 1/8 финала Чехия — Нидерланды. Кстати, для российской бригады арбитров это уже третья игра Евро — ранее они обслуживали матчи Италии с Швейцарией и Германии с Венгрией. Арбитр Игорь Федотов
, продолжающий развивать свой YouTube-канал, рассказал о перспективах Карасёва, которые внушают оптимизм российским болельщикам.