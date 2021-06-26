Главные скандалы группового этапа Евро-2020: Украина, Бузова и Coca-Cola

Групповой турнир чемпиона Европы по футболу, завершившийся в этом году для российской сборной разгромом, отметился рядом скандалов. Что произошло на спортивном первенстве, разбирался «Чемпионат»

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Чемпионат Европы по футболу проходит с 11 июня по 11 июля. Семь матчей турнира состоятся в Санкт-Петербурге. Сборная России 21 июня со счетом 4:1 проиграла Дании в третьем матче группового этапа чемпионата Европы и вылетела из соревнований. После игры российские футболисты и главный тренер Станислав Черчесов извинились перед болельщиками.

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Однако еще до начала игр на ЧЕ разразился первый скандал, виновницей которого стала Украина. Эскиз формы украинской сборной, представленный перед чемпионатом, включал лозунг:

«Слава Украине! Героям слава!», а также на майки футболистов было нанесено очертание территории страны, включавшее российский Крым и территории непризнанных республик Донбасса. В УЕФА одобрили карту Украины на футболках, так как ООН признает соответствующие границы государства, а вот слоган — «Героям слава!» опросили убрать как политический.

Еще один скандал с Украиной произошел уже после начала игр. В фан-зоне во Львове во время игры России и Бельгии организаторы пообещали, что будут наливать бесплатное пиво за каждый пропущенный российской командой гол.

Скандалы на Евро-2020 были связаны не только с отношениями между странами, но и с самими игроками. Так нападающий сборной команды Португалии Криштиану Роналду спровоцировал целый флешмоб, демонстративно убрав от себя две бутылки газировки Coca-Cola . Затем также поступил итальянец Мануэль Локателли , а француз Поль Погба убрал безалкогольное пиво. После жалоб со сторон спонсоров УЕФА запретил прикасаться к спонсорским бутылкам во время пресс-конференций.

Участие в скандалах группового турнира приняли и болельщики. Перед началом матча Франция — Германия над ареной начал парить парашютист, активист международной экологической организации Greenpeace. На парашюте же было написано: «Избавься от нефти! Greenpeace». В итоге он упал на болельщиков, и им понадобилась медпомощь.

Также неожиданно для организаторов на Евро-2020 провалилась акция BLM. Лишь шесть сборных на групповом этапе поддержали ее, вставая на колено, — Турция, Уэльс, Швейцария (на одном матче), Бельгия, Англия и Шотландия.