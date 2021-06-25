«Кто их сюда вообще звал?» Шведы и финны привезли из России COVID-19

Проведение матчей чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге обернулось неприятностями — по возвращению из России болельщики сборных Финляндии и Швеции столкнулись с ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции. «Газета.Ru» — о том, чем закончился праздник футбола для гостей Санкт-Петербурга.

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Северная столица России — Санкт-Петербург — стала одним из главных мест проведения матчей группового этапа Евро-2020. Из-за невозможности Дублина принять матчи континентального первенства с болельщиками, Петербургу была предоставлена возможность организовать проведения трех игр квартета Е, где выступали сборные Испании, Словакии, Швеции и Польши.

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«Красная фурия» никуда не уезжала из Севильи, где провела весь групповой турнир, а вот оставшиеся три футбольные державы дважды должны были сыграть в город на Неве. Большой «желтый» десант в Петербурге был высажен посредством поклонников сборной Швеции, которые прилетели в Россию, не вакцинировавшись.

Шведское издание Aftonbladet даже выступило с обвинением в адрес российских властей и одного из городских баров, где часто проводили время фанаты «Тре крунур». Несоблюдение правил социального дистанцирования и пренебрежение мерами профилактики привело к тому, что два поклонника шведской сборной перед последним матчем группового этапа против сборной Польши получили два положительных ПЦР-теста, из-за чего им пришлось задержаться в отеле, чтобы отбыть карантин.

Помимо этого, стадион на Крестовском острове, согласно утвержденному ранее расписанию, стал местом баталий в группе В, собрав поединки между сборными России , Бельгии и Финляндии. Для финской сборной Евро-2020 стал первым крупным турниром, поэтому болельщики, воспользовавшись транспортной близостью страны от Санкт-Петербурга, наводнили российский город, чем вызвали немало проблем для себя и для граждан своей страны.

По информации, опубликованной изданием «Чемпионат.com», каждый турист, возвращающийся из Финляндии, должен сдать на границе тест на коронавирус, после чего сесть на карантин и дважды пройти тестирование по прибытии. Во время одной из таких проверок финскими пограничниками было выявлено 86 граждан, заразившихся коронавирусной инфекцией. Также более 800 человек въехали на территорию Финляндии без прохождения теста.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов , говоря о росте заболевших коронавирусной инфекцией в городе, отметил, что не связывает это с проведением матчей чемпионата Европы. Он подчеркнул, что к прибывающим фанатам и людям, которые посещают фан-зону в городе, предъявляют достаточно строгие требования.

«Многие говорят: футбол нам принес эту «заразу». Приехали всего-навсего 5 тыс. [болельщиков], это не такое большое количество. Но правило какое: в аэропорту должен предъявить справку. Возьмем ту же самую фан-зону — там тоже соответствующие требования. Если бы все мероприятия наши проходили с таким строгим соблюдением правил, то мы бы жили сегодня в нормальных условиях. Поэтому футбол здесь не виноват», — заявил Беглов в эфире телеканала «78».

Непростую ситуацию, в которой скандинавы обвиняют Россию в несоблюдении требований правил безопасности и плохой организации континентального первенства, прокомментировал в интервью «Газете.Ru» народный артист РСФСР Михаил Боярский . Актер не стал подбирать слов и сам выступил с контробвинениями в адрес фанатов сборной Швеции и Финляндии.

«Их право винить во всем их дурную голову, а не Санкт-Петербург. Заставь дурака богу молиться — он себе весь лоб расшибет.

Кто их вообще сюда звал? Сидели бы себе дома и болели бы за свои сборные у экранов своих телевизоров, не подвергая свое здоровье опасности. Какого черта поперлись на пир во время чумы? Они что, не знали о том, что в мире бушует коронавирус?

Чума на оба ваших дома — и на Швецию, и на Финляндию», — сказал Боярский.

Артист выразил сомнения в необходимости проведения массовых мероприятий в Санкт-Петербурге и призвал власти города ограничить доступ граждан в фан-зону чемпионата Европы по футболу.

«Да, в Петербурге с точки зрения безопасности все сделано на высоком уровне, но с другой стороны не надо гневить бога. Береженого бог бережет.

Все эти «Алые Паруса» — бред сивой кобылы. Это пир во время чумы, ну неужели не хватает головы подумать, к чему это может привести? Если себя не хотите жалеть, то пожалейте хотя бы своих родных и близких. Это глупость, необыкновенная глупость.

И фан-зону на Конюшенной площади необходимо закрыть, Это все равно, что пойти к женщине, которая чем-то больна, ради получения сомнительного удовольствия. Только за последствия расплачивайся сам, тебя предупредили» — заключил Боярский.