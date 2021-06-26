«Стыдно за такие решения». Российский судья попал в скандал на игре голландцев

Пример с ЧМ-2006 должен послужить уроком для Сергея Карасёва , назначенного на игру 1/8 финала Евро Нидерланды — Чехия.

Фото: ALEXANDER HEIMANN/GETTY IMAGES ALEXANDER HEIMANN/GETTY IMAGES

Максимом Гаврилиным. Матч 1/8 финала Евро-2020 Нидерланды — Чехия обслужит российская бригада арбитров. Сергей Карасёв, который отлично отработал на двух встречах группового этапа, будет судить игру вместе со своими ассистентами Игорем Демешко

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А вот первым российским арбитром, которому удалось поработать на чемпионатах мира и Европы именно на стадии плей-офф, был Валентин Иванов . В матче 1/8 финала ЧМ-2006 между Португалией и Нидерландами он влип в громкий скандал. Вспоминаем игру в Нюрнберге, где было показано 16 жёлтых и четыре красные карточки.

Что натворил судья из России на ЧМ-2006?

Уже на седьмой минуте российский арбитр вытащил из кармана две жёлтые карточки, показав их ван Боммелу и Булахрузу. А в середине первого тайма Иванов странно расценил момент с падением Роббена. Он назначил штрафной удар в пользу португальцев, при этом выписав предупреждение Манише. Прямо перед перерывом рефери из России вновь обратил на себя внимание. Иванов показал Коштинье вторую жёлтую карточку за игру рукой, удалив его с поля уже в добавленное к первому тайму время.

Во второй половине встречи Иванов продолжил раздавать карточки игрокам, которые устроили на поле настоящую рубку. Например, с 59-й по 78-ю минуты российский арбитр показал девять предупреждений, два из которых вылились в удаления. Иванов не пожалел голландца Булахруза за удар локтем Фигу, а также португальца Деку за отказ отдать мяч соперникам. Под конец встречи он решил выгнать с поля ещё одного игрока сборной Нидерландов. Видимо, для того, чтобы уравнять составы. За минуту до финального свистка отдыхать в подтрибунное помещение отправился ван Бронкхорст.

«Стыдно, что в таких важных матчах судьи могут принимать такие решения. Жаль, что во втором тайме в футбол никто не играл. Каждую минуту матч прерывался судейским свистом, и мы были не в состоянии что-либо показать», — отметил главный тренер сборной Нидерландов ван Бастен.

А вот Сколари более детально объяснил, какие моменты в работе российского арбитра были противоречивыми.

«Впервые за три с половиной года моей работы со сборной Португалии с поля были удалены сразу два футболиста моей команды. Перед матчем со сборной Англии судья оставил нашу команду без Коштиньи и Деку. Это очень серьёзные потери. Некоторые решения арбитра были просто противоречивыми. Особенно вторая жёлтая карточка Деку», — сказал после матча главный тренер сборной Португалии.

Критика от Блаттера и завершение судейской карьеры Иванова

Президент ФИФА Йозеф Блаттер обрушился с критикой на российского арбитра, посоветовав ему даже показать жёлтую карточку самому себе.

«Это был великолепный матч, полный драматизма и эмоций, но впечатление от игры испортил судья, который не был последователен в своих решениях. Я считаю, что арбитр не соответствовал уровню участников матча. Он может смело показать жёлтую карточку самому себе», — заявил Блаттер в интервью португальскому телеканалу SIC.

Через два дня после матча Иванов дал комментарий

информационному агентству Reuters, объяснив, почему показал футболистам такое большое количество жёлтых и красных карточек.

«Это был самый бескомпромиссный с точки зрения грубости и самый сложный в моей судейской практике матч. Я знал, что футболисты Португалии славятся подобными выходками, но не ожидал, что и голландцы последуют их примеру. Я ещё не видел записи игры, но могу сказать, что во время матча старался действовать согласно правилам, утверждённым ФИФА», — сказал Иванов.

Российского арбитра отстранили от работы на следующих матчах ЧМ-2006, но уже в начале июля того же года Блаттер неожиданно извинился перед Ивановым.

«Я сожалею о том, что произошло, и о том, что я сказал по поводу работы арбитра. Игроки заслужили эти предупреждения, а сами команды — ту жёлтую карточку, которую я предложил показать Иванову», — признался Блаттер.

Иванов никак не отреагировал на слова тогдашнего президента ФИФА, а в конце 2006 года завершил карьеру арбитра в возрасте 45 лет.

Что говорил Иванов о матче Нидерланды — Португалия

В 2016 году Валентин Иванов во время работы в департаменте судейства и инспектирования РФС дал интервью, в котором вспомнил матч Нидерландов и Португалии.

«Я судил много игр как в России, так и на международной арене, и у меня были разные ситуации. Но с такой обстановкой во время игры не сталкивался никогда. Я готовился к очень напряжённой игре. Нидерланды и Португалия намеревались выиграть турнир.

Поражение в 1/8 финала было неприемлемо для каждой из них. Но такого уровня грубости в матче я и предположить не мог.

Я понимал, что в такой напряжённой обстановке особенно важно не ошибаться в одну сторону, чтобы нельзя было сказать, что одна команда победила другую из-за ошибок судьи. Если ты показал карточку игроку одной команды, нельзя в подобной ситуации не показать карточку футболисту другой команды. И это в какой-то степени удалось. А на переживания у меня просто не было времени. Думал только о том, что надо собраться и отсудить повнимательнее. И я знал, что скоро всё закончится, — игра-то не бесконечна.

Самое удивительное — как только матч закончился, игроки успокоились, будто ничего не произошло. Финальный свисток — и тишина. Шоу закончилось, спасибо всем! Все вели себя абсолютно спокойно, никто не предъявлял претензий. Даже удалённые игроки были спокойны. Ещё одно удивление испытал, пообщавшись с болельщиками в аэропорту на пути домой. Представляете, многим из них игра, несмотря на агрессию, понравилась, и они жалели, что не дошло до дополнительного времени».