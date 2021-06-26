Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Чемпионат Европы по футболу 2020

Прогнозы и ставки на Бельгия - Португалия: Роналду забьёт, но его команда покинет Евро-2020

Партнерский материал
1 час назад
27 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 сыграют сборные Бельгии и Португалии. Лучший бомбардир турнира Криштиану Роналду постарается остановить золотое поколение бельгийцев. Сделать ставку на эту игру можно в букмекерской компании «Фонбет».

Бельгия - Португалия: прогноз и ставки на матч Евро-2020 27 июня, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

27 июня в испанской Севилье состоится матч 1/8 финала Евро-2020 Бельгия - Португалия. Начало прямой трансляции на Первом канале в 22:00 мск.
Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом противостояния Бельгию. Сделать ставку на победу команды Роберто Мартинеса можно с коэффициентом 2.50, что соответствует 38% вероятности. Успех сборной Португалии аналитики оценили коэффициентом 3.20 (31%), ничья в основное время также идёт за 3.20 (31%).
Эксперты не ждут высокой результативности в матче чемпионата Европы по футболу Бельгия - Португалия. Поставить на тотал меньше 2.5 гола можно за 1.75, а на тотал больше 2.5 ставят за 2.10. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

Бельгия - Португалия: какие делать ставки на матч Евро-2020 27 июня

Сборная Бельгия уверенно вышла в плей-офф Евро-2020, правда соперники у неё были не самые сильные. В игре с Россией бельгийцы не испытали проблем, а вот с Данией их откровенно спас Кевин Де Брейне, чей выход на замену игру перевернул. После этого встреча с Финляндией превратилась в формальность. Состав у бельгийцев очень мастеровитый и глубокий, весь вопрос в том, насколько готовы Де Брейне и Эден Азар. Их появление сделает команду еще сильнее. Да, есть проблемы в обороне, но мощнейшая средняя линия и Ромело Лукаку впереди позволяют этой команде действовать по принципу "Забейте, сколько сможете, а мы забьем столько, сколько захотим".
У португальцев группа была куда серьезнее и вышли они из квартета с трудом. Венгрию обыграли крупно, но мадьяры рассыпались только на последних минутах, очень долго отбивая все атаки Роналду и компании. С Германией была голевая феерия, но не в пользу португальцев, а в матче с Францией удалось сыграть вничью во многом благодаря двум пенальти. Да, у Португалии есть Криштиану Роналду, который забил уже 5 голов на этом Евро. Но 3 из этих 5 мячей были с пенальти. В обороне же есть серьезные проблемы, которыми воспользовались даже венгры. Гол не засчитали из-за небольшого офсайда. Так что если португальцы хотят задержаться на турнире, им нужно добавлять.
На что ставить здесь? Думается, что нужно брать верх. Просто потому, что и те, и другие лучше играют в атаке, чем в обороне. У бельгийцев есть Де Брейне и Лукаку, у португальцев - Бруну Фернандеш и Роналду. Какие еще нужны аргументы, чтобы поставить на ТБ 2.5 гола? Из 6 матчей этих команд на групповом этапе только в одном был низ. Так что ставка выглядит перспективно. Сделать ставку на то, что в матче будет как минимум 3 гола, в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 2.10.
В плане исхода более вероятной представляется победа Бельгии. Все-таки как команда бельгийцы выглядят куда более цельно, да и на групповом этапе сил потратили меньше. К тому же их игра не будет вестись через одного, пусть и сверхзвёздного игрока. Можно подстраховаться и взять победу Бельгии с учетом возможных овертайма и серии пенальти. БК «Фонбет» предлагает на победу Бельгии коэффициент 1.75.
Есть резон ставить и на то, что обе команды забьют. Вряд ли здесь будут нули до последних минут, кому-то рано или поздно придется раскрываться, что приведет к большому числу опасных моментов. А коль скоро в составах есть 2 лучших бомбардира турнира на данный момент, ставка на то, что забьют обе команды напрашивается. Коэффициент 1.77.. Поставите 1000 рублей в БК «Фонбет» на то, что обе команды забьют, получите 1770 рублей на выплату в случае успеха.
Евро-2020,Видео,Эден Азар,Роберто Мартинес,Криштиану Роналду,Фонбет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители