Сборная Бельгия уверенно вышла в плей-офф Евро-2020, правда соперники у неё были не самые сильные. В игре с Россией бельгийцы не испытали проблем, а вот с Данией их откровенно спас Кевин Де Брейне, чей выход на замену игру перевернул. После этого встреча с Финляндией превратилась в формальность. Состав у бельгийцев очень мастеровитый и глубокий, весь вопрос в том, насколько готовы Де Брейне и Эден Азар
. Их появление сделает команду еще сильнее. Да, есть проблемы в обороне, но мощнейшая средняя линия и Ромело Лукаку впереди позволяют этой команде действовать по принципу "Забейте, сколько сможете, а мы забьем столько, сколько захотим".