Бельгия - Португалия: прогноз и ставки на матч Евро-2020 27 июня, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

Бельгия - Португалия: какие делать ставки на матч Евро-2020 27 июня

У португальцев группа была куда серьезнее и вышли они из квартета с трудом. Венгрию обыграли крупно, но мадьяры рассыпались только на последних минутах, очень долго отбивая все атаки Роналду и компании. С Германией была голевая феерия, но не в пользу португальцев, а в матче с Францией удалось сыграть вничью во многом благодаря двум пенальти. Да, у Португалии есть Криштиану Роналду, который забил уже 5 голов на этом Евро. Но 3 из этих 5 мячей были с пенальти. В обороне же есть серьезные проблемы, которыми воспользовались даже венгры. Гол не засчитали из-за небольшого офсайда. Так что если португальцы хотят задержаться на турнире, им нужно добавлять.