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Чемпионат Европы по футболу 2020

УЕФА представил статистику ВАР на Евро-2020

Soccer Newsиещё 1
45 минут назад
Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти отчитался о работе ВАР на Евро-2020.
УЕФА представил статистику ВАР на Евро-2020
Фото: © UEFA© UEFA
В 36 играх групповой стадии было проверено 179 спорных эпизодов. 91,6% процента решений арбитров в поле были верными. 12 раз ВАР менял решения судей: 6 раз по причине офсайда, трижды - из-за нарушений правил, дважды из-за игры рукой и еще один раз из-за использования локтей.
"Видеоассистенты играют важнейшую роль в том, чтобы арбитры принимали верные решения. Цифры говорят об их неоценимом вкладе", - заявил Розетти.
Кроме того, на турнире был зафиксирован 21 спорный эпизод по определению положения вне игры. Шесть раз использовался ВАР, и ни разу арбитры не приняли неверное решение.
"Можно больше не считать определение положения вне игры проблемой для нас", - добавил Розетти.
Евро-2020,Роберто Розетти,УЕФА,
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