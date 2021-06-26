УЕФА представил статистику ВАР на Евро-2020

В 36 играх групповой стадии было проверено 179 спорных эпизодов. 91,6% процента решений арбитров в поле были верными. 12 раз ВАР менял решения судей: 6 раз по причине офсайда, трижды - из-за нарушений правил, дважды из-за игры рукой и еще один раз из-за использования локтей.