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Чемпионат Европы по футболу 2020

Орлов о сборной России: «Игроки размыли титул ЗМС. Только Головин прогрессирует, остальные деградировали»

Sports.ruиещё 1
3 часа назад
Журналист Геннадий Орлов прокомментировал неудачное выступление сборной России на Евро-2020.
Геннадий Орлов о сборной: «Игроки деградировали»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Надо делать новую команду, это очевидно. В 2018 году много игроков получили звание Заслуженных мастеров спорта, вопреки тем критериям, которые есть.
Только один футболист из всей этой группы прогрессирует – это Александр Головин. Остальные деградировали и играют хуже, чем три года назад. Нынешние игроки размыли титул Заслуженного мастера спорта.
Надо, чтобы главный тренер и весь тренерский штаб рассказали нам, как они провели сбор в Австрии и к чему это привело.
У сборной не выстроена игра, нет связок на футбольном поле, полузащитники ничего не создают для нападающих, форварды не помогают полузащите, все разбалансировано. Все вопросы к тренерскому штабу», – сказал Орлов в эфире «Матч Премьер».
Евро-2020,Футбол,Геннадий Орлов,Александр Головин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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