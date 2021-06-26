Сборная Дании разгромила Уэльс и вышла в 1/4 финала Евро

Сборная Дании уверенно переиграла команду Уэльса в матче 1/8 финала Евро-2020 (4:0). Счет в матче открыл датчанин Каспер Дольберг
, забив в ворота Уорда в середине первого тайма. В самом начале второй половины матча тот же Дольберг увеличил преимущество своей сборной. В концовке игры датский защитник Мехле, пробив вратаря сборной Уэльса, довел счет до разгромного. В добавленное ко второму тайму время полузащитник Уэльса Харри Уилсон получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве. На 90+6 Брэйтуэйт поставил точку в матче — 4:0. Датчане пробили по воротам восемь раз, а футболистам Уэльса удалость лишь однажды пробить в створ.