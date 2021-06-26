Сначала русских не пустили на матч, а теперь — валлийцев. Почему?

И вот снова сборная Дании играет в «домашней» атмосфере — только уже в Амстердаме. Как и на игре со сборной России, найти болельщиков из Уэльса там можно с трудом, потому что они тоже стали заложниками жёстких ограничений. Во-первых, голландское правительство заявило, что Великобритания не входит в список безопасных стран, поэтому к себе они с острова никого не пустят. Даже если бы граждане королевства попытались въехать в Нидерланды из условной Италии, их бы всё равно не пустили. Во-вторых, по возвращении в Великобританию из стран красного и янтарного списка (а там почти весь мир) нужно сесть на 10-дневный карантин и сдать несколько тестов. Вряд ли поддержка сборной (даже в столь важном матче) стоит того, чтобы выпадать из жизни на такой срок.