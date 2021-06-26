На их месте могла быть Россия! Дания вышла в 1/4 финала Евро

Надолго Уэльса не хватило — Дания перехватила инициативу. И на исходе трети матча забила великолепный гол. В этой атаке с умной сменой позиций на топовом уровне сыграли все: и Йоаким Мехле, отдавший непростой пас между линиями, и Миккель Дамсгор, сохранивший мяч и передавший его в нужный момент партнёру, и Каспер Дольберг
, выстреливший из-за штрафной в дальний нижний угол. Вдобавок помог датчанам отвернувшийся от мяча защитник валлийцев. Разве так играют в плей-офф Евро, Бен Дэвис
?! Видимо, он подумал, что мяч летит мимо. Кстати, Дольберг вряд ли появился бы в основе, если бы не получил повреждение автор победного гола в ворота России Юссуф Поульсен
.