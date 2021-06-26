На их месте могла быть Россия! Дания вышла в 1/4 финала Евро

Датчане в 1/8 финала победили Уэльс даже крупнее, чем нашу сборную на групповом этапе.

Фото: KOEN VAN WEEL/GETTY IMAGES KOEN VAN WEEL/GETTY IMAGES

Сборная Дании стала первым четвертьфиналистом Евро-2020.

Видео дня

По забавному совпадению, в первой игре плей-офф встретились команды, которым сборная Россия проигрывала с крупным счётом решающие матчи на двух последних чемпионатах Европы. От Уэльса мы получили 0:3 в 2016-м, а от Дании — 1:4 пять дней назад. И тогда, и сейчас это было больно. Крепко обидели нас валлийцы с датчанами. Интересно, за кого или против кого вы болели сегодня, читатели «Чемпионата»?

В первые 20-25 минут у сборной Дании, как и в матче с Россией, игра не очень-то получалась. Валлийцы были ближе к голу. Например, лидер сборной Уэльса Гарет Бэйл , находя пространство между линиями и получая мяч, дважды достаточно опасно пробил по воротам Каспера Шмейхеля . В результате главный тренер датчан Каспер Юльманн уже на 10-й минуте принял такое же тактическое решение, что и во встрече с нашей командой: перевёл Андреаса Кристенсена в опорную зону, чтобы забрать мяч. Да и держать трёх центральных защитников против одного центрфорварда Киффера Мура, очевидно, не имело смысла.

Надолго Уэльса не хватило — Дания перехватила инициативу. И на исходе трети матча забила великолепный гол. В этой атаке с умной сменой позиций на топовом уровне сыграли все: и Йоаким Мехле, отдавший непростой пас между линиями, и Миккель Дамсгор, сохранивший мяч и передавший его в нужный момент партнёру, и Каспер Дольберг , выстреливший из-за штрафной в дальний нижний угол. Вдобавок помог датчанам отвернувшийся от мяча защитник валлийцев. Разве так играют в плей-офф Евро, Бен Дэвис ?! Видимо, он подумал, что мяч летит мимо. Кстати, Дольберг вряд ли появился бы в основе, если бы не получил повреждение автор победного гола в ворота России Юссуф Поульсен

Первый тайм Уэльс выиграл по общему количеству ударов — 7:5, но уступил по ударам в створ — 1:3. Дания была гибче и конкретнее. Команда Юльманна намного превзошла соперника по передачам на чужой трети поля — 105:46.

Едва стартовал второй тайм, как сборная Дании забила второй гол. Возможно, атака команды Юльманна началась с фола защитника датчан в единоборстве, однако судьи на VAR посчитали иначе. Мартин Брейтуэйт снова открылся максимально широко на фланге (он вообще занимал позицию шире, чем левый вингер Дамсгор) и убежал от Джо Родона . Центральный защитник валлийцев и так-то далеко не Серхио Рамос, а тут ещё и на карточке «висел». Более того, белым повезло с отскоком: мяч после крайне неудачного выноса прилетел на ногу свободному Дольбергу. Для оформившего дубль форварда датчан этот гол Уэльсу был простым, но вкусным, как фиш-энд-чипс.

После этого Юльманн принял логичное решение добавить надёжности. Кристенсен вернулся в линию обороны, и Дания, произведя замены, перешла на 5-3-2. По крайней мере, пробиваться через центр валлийцам стало ещё тяжелее. Вот любопытно, кто бы в сборной России мог так эффективно исполнять две роли в ходе одного матча, как Кристенсен — центрального защитника и опорного полузащитника. Юльманн очень прилично управляет игрой, но это делать проще, когда подбор футболистов даёт возможности.

Сборная Дании и после перерыва перебила Уэльс — 11:4 (в створ — 5:0). Закончилось всё закономерно — разгромной победой команды Юльманна. Защитник Мехле, чья работоспособность просто поражает, сыграл в чужой штрафной, словно опытный форвард: ловким движением свалил с ног защитника валлийцев и пробил в ближний угол. А Брейтуэйт забил четвёртый, избежав офсайда. Тут система VAR опять подыграла датчанам.