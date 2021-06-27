Сборная Италии установила мировой рекорд

В матче 1/8 финала сборная Италии в овертайме одолела национальную команду Австрии. Встреча завершилась со счетом 2:1.

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Италия более 1144 минут подряд не пропускали мячей, что является мировым рекордом для национальных сборных. Предыдущее достижение также было установлено итальянцами, которые которые не пропускали 1143 минуты подряд с 1972 по 1974 год. В четвертьфинале итальянцы встретятся с победителем пары Бельгия - Португалия.