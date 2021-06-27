Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Чемпионат Европы по футболу 2020

Сборная Италии по футболу установила мировой рекорд

Газета.Ruиещё 18
1 час назад
В матче 1/8 финала сборная Италии в овертайме одолела национальную команду Австрии. Встреча завершилась со счетом 2:1.
Сборная Италии установила мировой рекорд
Фото: газета.ругазета.ру
Италия более 1144 минут подряд не пропускали мячей, что является мировым рекордом для национальных сборных. Предыдущее достижение также было установлено итальянцами, которые которые не пропускали 1143 минуты подряд с 1972 по 1974 год. В четвертьфинале итальянцы встретятся с победителем пары Бельгия - Португалия.
Сборная Италии вышла с первого места группы А, набрав максимальное количество очков. Подопечные Манчини обыграли Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0). Австрийцы в своей группе заняли вторую строчку, имея в активе шесть очков. Они обыграли Северную Македонию (3:1) и сборную Украины (1:0), а также потерпели поражение от Нидерландов (0:2).
Евро-2020,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители