Сборная Италии установила мировой рекорд

В матче 1/8 финала сборная Италии в овертайме одолела национальную команду Австрии. Встреча завершилась со счетом 2:1.
Италия более 1144 минут подряд не пропускали мячей, что является мировым рекордом для национальных сборных. Предыдущее достижение также было установлено итальянцами, которые которые не пропускали 1143 минуты подряд с 1972 по 1974 год. В четвертьфинале итальянцы встретятся с победителем пары Бельгия - Португалия.
Сборная Италии вышла с первого места группы А, набрав максимальное количество очков. Подопечные Манчини обыграли Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0). Австрийцы в своей группе заняли вторую строчку, имея в активе шесть очков. Они обыграли Северную Македонию (3:1) и сборную Украины (1:0), а также потерпели поражение от Нидерландов (0:2).