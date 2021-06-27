Сборная Украины осталась без ключевого игрока перед Евро-2020

25-летний Роман Яремчук на Евро-2020 провёл три матча и забил два мяча. В группе С Украина уступила сборной Нидерландов (2:3), обыграла Северную Македонию (2:1) и проиграла Австрии (0:1). В 1/8 финала чемпионата Европы украинцы сыграют со сборной Швеции.