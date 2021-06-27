Роман Костомаров: "Наши футболисты незаслуженно много получают"

«Увольняться Черчесову или нет? Он должен сам решить. Я не очень большой фанат нашего футбола. На чемпионате Европы смотрел игры наших, что-то видел. Игра команды никакого особого впечатления не оставила. Российский футбол всегда хромал, никогда не было ничего сверхъестественного. Кто в Европе остался, тот еще играет в футбол.
Зарплаты игроков сборной? Не хочу лезть не в свое дело. Мне все равно. Наши футболисты много получают. В любом случае, это незаслуженно», — приводит слова Костомарова TeleSport.