Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Чемпионат Европы по футболу 2020

Олимпийский чемпион про сборную на Евро: российский футбол всегда хромал

Газета.Ru
1 час назад
Олимпийский чемпион Роман Костомаров прокомментировал выступление сборной России на чемпионате Европы — 2020, а также высказался на тему зарплат игроков национальной команды.
Роман Костомаров: "Наши футболисты незаслуженно много получают"
Фото: ТАССТАСС
«Увольняться Черчесову или нет? Он должен сам решить. Я не очень большой фанат нашего футбола. На чемпионате Европы смотрел игры наших, что-то видел. Игра команды никакого особого впечатления не оставила. Российский футбол всегда хромал, никогда не было ничего сверхъестественного. Кто в Европе остался, тот еще играет в футбол.
Зарплаты игроков сборной? Не хочу лезть не в свое дело. Мне все равно. Наши футболисты много получают. В любом случае, это незаслуженно», — приводит слова Костомарова TeleSport.
По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и Дании (2:4), а также обыграл Финляндию (1:0).
Российская команда не смогла выйти из группы континентального первенства третий раз подряд. Последний раз она выступала в плей-офф в 2008 году, когда смогла дойти до полуфинала турнира и взять бронзу.
Ранее российский тренер Сергей Ташуев раскритиковал кадровые решения Станислава Черчесова на Евро.
Евро-2020,Футбол,Фигурное катание,Сергей Ташуев,Роман Костомаров,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,
32
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители