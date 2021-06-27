Что означают странные предматчевые фото на Евро-2020

Что ни игра, то новая расстановка на предматчевом снимке. Откуда это пошло?

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Сборная Уэльса вылетела с Евро после разгрома от Дании (0:4) в 1/8 финала. Но болельщикам британская команда запомнится не только игрой на групповом этапе, но и необычными предматчевыми фотографиями. Футболисты каждый раз ассиметрично выстраивались перед обязательным ритуалом – то три, то четыре игрока в верхнем ряду.

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Как оказалось, эту традицию сборная Уэльса соблюдает давно. Нападающий Гарет Бэйл ещё в 2016 году объяснил её смысл изданию Wales Online: «Да это просто так. Мы немного потроллили традицию и решили выстроить пирамиду». Полузащитник Джо Ледли добавил, что сначала такие снимки были просто шуткой в ответ на то, что команда плохо получалась на фотографиях. А потом прикол превратился в традицию.

«Мы просто плохо получались на снимках, — рассказывал Ледли. — Сначала мы не обращали внимания, но потом получили сразу несколько фото, и это выглядело кошмарно. Так что мы подумали, что просто оставим всё, как есть. Это ещё приносит нам удачу. Не то чтобы этот жест был чем-то вроде суеверия, но мне не кажется, что нашу команду наконец-то нормально сфотографируют».

Полузащитник Джонни Уильямс иронично сказал в интервью тому же изданию:

«Я как-то пропускал игру сборной и смотрел трансляцию по телевизору – как же ужасно это выглядело. Нет, у нас была пара удачных пикч, но, думаю, это вышло случайно, ха-ха. Просто мы не очень хороши в позировании и теперь делаем всё по приколу. Не знаю, как далеко мы зайдём. Разве что оставим Уэйна Хеннесси одного на заднем ряду».

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Перед матчем со сборной Италии подопечные Роба Пейджа переплюнули даже самих себя – на этот раз стоять остались только трое игроков в центре.

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Не изменили своей чудной традиции футболисты и перед матчем с Данией. Четыре игрока стоят слева, все остальные сидят на корточках.

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