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Чемпионат Европы по футболу 2020

Карпин заявил, что не станет возглавлять сборную России

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире известной футбольной передачи на Youtube ответил на вопрос о его желании возглавить сборную России.
"Туда абсолютно не хочу": Карпин отказался возглавить сборную
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Ну а зачем? У меня контракт с «Ростовом». Все. Мы работаем, готовимся к сезону. Сборная здесь при чем? Это раз. А во-вторых, у сборной есть тренер. Туда абсолютно не хочу», — заявил Карпин на youtube-канале »КомментШоу».
Карпин является бывшим футболистом московского «Спартака», «Реал Сосьедада», «Валенсии» и «Сельты». Также Валерий в качестве тренера работал в «Спартаке», «Мальорке», и «Торпедо» из Армавира. В настоящее время специалист возглавляет «Ростов».
Напомним, что контракт действующего тренера сборной России Станислава Черчесова рассчитан до 30 декабря 2022 года. Он вывел своих подопечных в четвертьфинал домашнего чемпионата мира — 2018. На Евро — 2020 его команда не смогла выйти из группы.
Ранее народный артист РСФС Михаил Боярский высказался о перспективах российских игроков после неудачного выступления на чемпионате Европы — 2020.
Евро-2020,Михаил Боярский,Валерий Карпин,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,Торпедо,Спартак,
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