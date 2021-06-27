«Сколько за это заплатили?» Голландцы раскритиковали Карасева

«Для меня Сергей Карасёв – пока что единственный судья на этом чемпионате Европы, который был настолько явно предвзят и несправедлив. Он ужасен. Кажется, что его подкупили», — написал пользователь Ramond15165265.
«Сколько Карасёву заплатили за это?» — написал пользователь ellis_schippers.
«УЕФА надо начать расследование в отношении Сергея Карасёва на предмет взяточничества. Потому что все его действия были в пользу Чехии. Изучите и предыдущие «совпадения» с его участием. Возможно, вы что-нибудь найдёте», — написал пользователь Inkaman261.
«Уважаемый Сергей Карасёв, я хочу поприветствовать вас средним пальцем своей руки за ваше прекрасное судейство!» — написал пользователь DonBirraio.
«Игрок матча – Сергей Карасёв», — написал пользователь MrLindaSam1.