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Чемпионат Европы по футболу 2020

Иностранные фанаты захотели увидеть российского арбитра в санкционном списке

Lenta.ru
3 часа назад
Иностранные пользователи сети остались недовольны работой российского арбитра Сергея Карасева в матче 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Нидерландов и Чехии. Их комментарии доступны в Twitter.
Карасева призвали завершить карьеру после скандала на Евро
Фото: ТАССТАСС
На 55-й минуте встречи Карасев впервые в истории Евро удалил футболиста после видеопросмотра. Судья расценил действия защитника Нидерландов Матейса де Лигта как фол последней надежды. После этого в комментариях фанаты призвали Карасева завершить судейскую карьеру, попросили ФИФА не назначать рефери на матчи Евро, а также захотели увидеть его в санкционном списке.
Встреча, прошедшая 27 июня в Будапеште на «Пушкаш Арене», завершилась со счетом 2:0 в пользу чехов. На 68-й минуте мяч забил полузащитник Томаш Голеш. На 80-й минуте преимущество команды увеличил нападающий Патрик Шик.
В 1/4 финала Евро сборная Чехии встретится с национальной командой Дании. Матч пройдет 3 июля в Баку и начнется в 19:00 по московскому времени.
Евро-2020,Томаш Голеш,Патрик Шик,Сергей Карасев,
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