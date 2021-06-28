«Это был гандбол». В Нидерландах признали правоту Карасева

До игры чехи опасались российского судью, а теперь должны «поцеловать его в лысину».

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Сергей Карасёв – единственный россиянин, оставшийся на чемпионате Европы (не считая его помощников). Арбитр чётко отработал на матчах группового этапа Германия – Венгрия и Италия – Швейцария, за что и удостоился права провести игру 1/8 финала Нидерланды – Чехия. Простой для российского судьи она точно не получилась: решение Карасёва на 55-й минуте удалить де Лигта после вмешательства VAR стало главной темой для обсуждения в соцсетях и СМИ двух стран.

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«Нидерланды проиграли из-за того, что сделал я»

После матча мы не услышали разгневанных комментариев Маттейса де Лигта. Наоборот, он принёс извинения за свою ошибку.

— Мне казалось, игра у нас под контролем. У нас было несколько моментов, особенно в первом тайме. Не сложилось у меня и ощущения, что соперник создавал много опасных ситуаций. Но красная карточка, очевидно, повлияла. Конечно, это ужасно. По сути, мы проиграли из-за того, что сделал я. Оглядываясь назад Я не должен был дать мячу так отскочить.

А главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур на послематчевой пресс-конференции вообще обошёл тему судейства, сказав лишь, что до красной карточки его команда играла лучше Чехии.

— В матчах вроде сегодняшнего всё зависит от одного-двух моментов. Один из них был у Дониэлла Малена, а уже через несколько минут после него мы остались вдесятером. Худшее, что могло произойти в этой ситуации, — это пропустить от такой команды. Она смогла затем играть в свой привычный футбол. Соперник нам достался непростой, однако, думаю, до красной карточки мы играли лучше. Мы доминировали по ходу встречи.

«Это был сознательный гандбол»

Естественно, в первые минуты после обидного удаления нидерландские болельщики обрушили на Карасёва шквал критики. Поостыв, многие признают правоту судьи.

Так, например, издание AD.nl пишет, что «оранжевая страна» регулярно становится «красной» на чемпионатах мира. Но де Лигт сам доставил сборной Нидерландов серьёзные неприятности своим удалением.

Знаменитый нидерландский футболист и тренер Руд Гуллит, при всём своём разочаровании игрой команды признал, что де Лигт осознанно нарушал правила.

«Вы можете сказать, что нарушение было совсем небольшим, но это был сознательный гандбол, — заявил Гуллит, — красная карточка была оправданна». Значительно больше вопросов у Руда к главному тренеру Нидерландов Франку де Буру.

Издание nos.nl соглашается: де Лигта удалили по делу: «Поначалу казалось, что эта хитрость сойдёт ему рук, но VAR позвал рефери, чтобы тот посмотрел эпизод».

«Это на 100 процентов верное решение»

В соцсетях мнения о русском рефери разделились.

«Карасёв – качественный судья».

«Карасёв – лучший на поле в первом тайме» (конечно, твит был написан по итогам первой половины игры, неизвестно, изменилось ли мнение после удаления де Лигта).

Кто-то даже нашёл сходство арбитра с персонажем из «Южного парка», отметив, что справляется он отлично.

Очевидно, что не все даже по окончании матча приняли решение Карасёва: «Хорошая новость – Карасёву пока не дадут назначение на новую игру, отправят сразу в Россию».

До матча в предвзятости Карасёва обвиняли фанаты сборной Чехии, сейчас – некоторые болельщики Нидерландов: