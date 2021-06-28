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Чемпионат Европы по футболу 2020

Зеленский пошутил по поводу матча Швеция - Украина на Евро

Газета.Ru
34 минуты назад
Президент Украины Владимир Зеленский иронично высказался по поводу предстоящего матча Швеция - Украина в 1/8 финала чемпионата Европы - 2020.
Зеленский пошутил по поводу матча Швеция - Украина на Евро
Фото: ReutersReuters
"Мы верим, что завтра Швеция в третий раз покажет, как сильно любит Украину. На самом деле, я всем желаю успеха и пусть победит сильнейший, но кто сильнейший – мы с вами знаем", — цитирует президента 24TV.
Благодаря победе шведов над Польшей (3:2) украинская сборная смогла выйти в плей-офф турнира с третьего места. Также, к 30-летию Независимости Украины в Киев привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика. Документ доставят из Швеции, где он находится в национальном архиве.
На групповом этапе Евро-2020 украинские футболисты проиграли командам Нидерландов (2:3) и Австрии (0:1), а также переиграли Македонию (1:0). Встреча со сборной Швеции пройдет 29 июня в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк".
Стартовый свисток прозвучит в 22.00 мск.
Ранее Владимир Зеленский назвал назвал футбольной магией выход Украины в плей-офф Евро.
Евро-2020,Владимир Зеленский,
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