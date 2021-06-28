Зеленский пошутил по поводу матча Швеция - Украина на Евро

Благодаря победе шведов над Польшей (3:2) украинская сборная смогла выйти в плей-офф турнира с третьего места. Также, к 30-летию Независимости Украины в Киев привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика. Документ доставят из Швеции, где он находится в национальном архиве.